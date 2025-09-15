Ο Elon Musk αγόρασε μετοχές της Tesla αξίας 1 δισ. δολαρίων

Η αγορά έγινε σε τιμές που κυμαίνονταν από περίπου 371 έως 396 δολάρια ανά μετοχή

Μετοχές αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων της Tesla αγόρασε ο Elon Musk, έπειτα από την άνευ προηγουμένου πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να του δώσει ένα πακέτο απολαβών που μπορεί να φτάσει στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Η μετοχή της Tesla σημείωσε άνοδο έως και 7,3% στην προσυνεδρίαση. Εάν κρατήσει αυτά τα κέρδη στην κανονική διάρκεια των συναλλαγών, τότε η μετοχή θα περάσει σε θετικό έδαφος για το 2025, έχοντας ανακάμψει από μια πτώση 45% που σημείωνε στις αρχές Απριλίου.

Η τελευταία φορά που ο Musk αγόρασε μετοχές της Tesla στην ελεύθερη αγορά ήταν τον Φεβρουάριο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Πούλησε μετοχές της εταιρείας αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων το 2022, τη χρονιά που απέκτησε το Twitter.

Η αγορά αυτή αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Tesla μετά από ένα δύσκολο πρώτο εξάμηνο του έτους, κατά το οποίο οι παραδόσεις οχημάτων μειώθηκαν κατά 13% παγκοσμίως. Παρότι ο Musk έχει αναφερθεί θετικά στις προοπτικές της Tesla στους τομείς των ρομποταξί και των ανθρωποειδών ρομπότ, έχει επίσης προειδοποιήσει ότι η εταιρεία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει «μερικά δύσκολα τρίμηνα» μετά την σταδιακή κατάργηση των κινήτρων αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τις ΗΠΑ.

Ο Musk είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία περίπου 419 δισ. δολαρίων.