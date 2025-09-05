H Tesla προτείνει πακέτο αμοιβών για τον Elon Musk ύψους 1 τρισ. δολαρίων

Χωρίς προηγούμενο στον κόσμο των επιχειρήσεων των ΗΠΑ η πρόταση της Tesla στον ιδρυτή της για πακέτο αμοιβής-μαμούθ με 10ετή ορίζοντα

Ο Elon Musk θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, εάν οι μέτοχοι εγκρίνουν μια νέα πρόταση που θα του αποφέρει πρωτοφανή ποσά, εφόσον η εταιρεία πετύχει συγκεκριμένους φιλόδοξους στόχους.

Το πακέτο αμοιβών θα μπορούσε να παραχωρήσει στον Musk 423,7 εκατομμύρια επιπλέον μετοχές της Tesla. Στη σημερινή χρηματιστηριακή αξία, αυτές οι μετοχές αντιστοιχούν σε 143,5 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, ο Musk θα λάβει αυτές τις μετοχές μόνο εάν η αξία της μετοχής της Tesla αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Η συνολική αξία της εταιρείας θα πρέπει να φτάσει τα 8,5 τρισ. δολάρια ώστε ο Musk να αποκτήσει όλες τις μετοχές, πολύ πάνω από τη σημερινή κεφαλαιοποίηση των 1,1 τρισ. δολαρίων και περίπου διπλάσια από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της Nvidia (NVDA), της πιο πολύτιμης εισηγμένης εταιρείας αυτή τη στιγμή.

Η ανακοίνωση της εταιρείας προς τους μετόχους, που περιγράφει το σχέδιο αμοιβών του Musk, περιλάμβανε επίσης μια πρόταση μετόχων η Tesla να αποκτήσει συμμετοχή στην ιδιωτική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI, την οποία επίσης κατέχει ο Musk. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τον Elon Musk να εδραιώσει περαιτέρω την αναπτυσσόμενη επιχειρηματική του αυτοκρατορία.

Η xAI απέκτησε πρόσφατα το Χ, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ήταν γνωστή παλαιότερα ως Twitter, την οποία ο Musk είχε αγοράσει το 2022 έναντι 44 δισ. δολαρίων από προσωπικά του κεφάλαια.

Η Tesla δεν έλαβε θέση υπέρ ή κατά της συγκεκριμένης πρότασης μετόχων, η οποία δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος της συμμετοχής που θα πρέπει να αποκτήσει στην xAI ούτε για την τιμή.

Οι μετοχές της Tesla (TSLA) κατέγραψαν μικρή άνοδο στις προσυνεδριακές συναλλαγές μετά τη σχετική είδηση.

Πηγη: CNN