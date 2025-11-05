ΗΠΑ: 42.000 νέες θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο στον ιδιωτικό τομέα

Η απασχόληση στις αμερικανικές εταιρείες αυξήθηκε τον Οκτώβριο σε μια ένδειξη σχετικής σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας μετά από δύο συνεχόμενους μήνες μείωσης. Τα μισθολόγια στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 42.000 μετά από μια αναθεωρημένη μείωση 29.000 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ADP Research που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Η μέση εκτίμηση σε μια έρευνα της Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων προέβλεπε αύξηση κατά 30.000 θέσεις εργασίας.

Η έκθεση της ADP είναι μία από τις λίγες μηνιαίες μετρήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς το μακροβιότερο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ εμποδίζει τη δημοσίευση των επίσημων οικονομικών δεδομένων.

Ωστόσο, οι πρόσφατες ανακοινώσεις για απολύσεις από μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon.com Inc., η Starbucks Corp. και η Target Corp. έχουν συμβάλει στην ανησυχία για την αγορά εργασίας. Παρότι οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας εξακολουθούν να είναι γενικά περιορισμένες, το περιβάλλον χαμηλής απασχόλησης ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε περισσότερες απολύσεις που θα αυξήσουν την ανεργία τους επόμενους μήνες.

Αφού η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Jerome Powell δήλωσε ότι βλέπει «πολύ σταδιακή χαλάρωση» στην αγορά εργασίας «αλλά τίποτα περισσότερο από αυτό». Ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι μια ακόμα μείωση στην επόμενη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο δεν είναι βέβαιη.

Σύμφωνα με την ADP, η αύξηση των μισθών παρέμεινε στάσιμη. Οι εργαζόμενοι που άλλαξαν εργασία είδαν αύξηση 6,7% στους μισθούς τους, ενώ εκείνοι που παρέμειναν στην ίδια θέση είδαν αύξηση 4,5%. Η ADP βασίζει τα ευρήματά της σε μισθοδοσίες που καλύπτουν περισσότερους από 26 εκατομμύρια εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ.