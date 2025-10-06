Νέα κρίση στη Γαλλία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί - Πέφτει η κυβέρνηση

Με την παραίτησή του έγινε ο πλέον βραχύβιος πρωθυπουργός στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας.

Παραιτήθηκε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, μετά τις αντιδράσεις για τη νέα του κυβέρνηση.

Ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος την έκανε δεκτή, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων σε ανακοίνωσή του.

Ο Λεκορνί, ο οποίος διορίστηκε διάδοχος του Φρανσουά Μπαϊρού στην πρωθυπουργία στις 9 Σεπτεμβρίου, δέχτηκε πυρά από την αντιπολίτευση και τη δεξιά μετά την αποκάλυψη μέρους της κυβέρνησής του το βράδυ της Κυριακής. Επρόκειτο να παρουσιάσει τη γενική πολιτική του δήλωση στην Εθνοσυνέλευση την Τρίτη. Με την παραίτησή του έγινε ο πλέον βραχύβιος πρωθυπουργός στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας.

Ο δείκτης CAC 40 στο χρηματιστήριο του Παρισιού υποχωρεί απότομα μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού. Η γαλλική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, χάνοντας πάνω από 1,7%.

Η ακροδεξιά καλεί τον Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές



Ο πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση με στόχο να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές, «Ο βραχύβιος πρωθυπουργός αναμφίβολα δεν είχε περιθώρια ελιγμών», αντέδρασε ο Μπαρντελά.