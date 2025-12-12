Νέα συρρίκνωση για τη βρετανική οικονομία τον Οκτώβριο

Συρρικνώθηκε ξανά τον Οκτώβριο η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, ενισχύοντας τους φόβους ότι η συζήτηση γύρω από τις αυξήσεις φόρων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της υπουργού Οικονομικών Rachel Reeves επιβάρυνε την οικονομική δραστηριότητα.

Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,1% τον Οκτώβριο, έχοντας σημειώσει συρρίκνωση 0,1% και τον προηγούμενο μήνα. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg περίμεναν ανάπτυξη 0,1%.

Ο τομέας των υπηρεσιών υποχώρησε κατά 0,3% και ο κατασκευαστικός τομέας σημείωσε συρρίκνωση 0,6% τον Οκτώβριο. Τα στοιχεία αυτά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής, η οποία αυξήθηκε κατά 1,1%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η βρετανική οικονομία εισήλθε αδύναμη στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, καθώς η χώρα πασχίζει να ανακτήσει τη δυναμική που απολάμβανε το πρώτο εξάμηνο του έτους, όταν ξεπέρασε όλες τις οικονομίες του G7 σε ανάπτυξη.

Οι εικασίες για αυξήσεις φόρων από τη Reeves έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα νοικοκυριά, τα οποία τροφοδοτούν περίπου το 60% της οικονομίας. Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν περισσότερο από τις προβλέψεις τον Οκτώβριο, καθώς οι καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες εν αναμονή του προϋπολογισμού.

Τα στοιχεία για το ΑΕΠ είναι τα πρώτα σε μια σειρά δεδομένων που θα σκιαγραφήσουν την εικόνα της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου στις αρχές του τέταρτου τριμήνου, προετοιμάζοντας το σκηνικό για την τελευταία συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας για το έτος, στις 18 Δεκεμβρίου. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής περιμένουν τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας και τον πληθωρισμό, πριν από μια απόφαση για τα επιτόκια που θεωρείται αμφίρροπη.