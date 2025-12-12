ΕΕ: Συμφωνία για τέλος 3 ευρώ στα μικρά δέματα από Κίνα το 2026 – Στο στόχαστρο Shein και Temu

ι νέοι κανόνες δεν αναμένεται να εφαρμοστούν πλήρως πριν από το 2028

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην επιβολή υψηλότερων τελών στα μικρά δέματα από το επόμενο έτος, επιχειρώντας να περιορίσει τη μαζική εισροή πακέτων που προέρχονται κυρίως από την Κίνα.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν την Παρασκευή στην επιβολή προσωρινού τέλους 3 ευρώ ανά δέμα από τον Ιούλιο, πριν τεθούν σε ισχύ μόνιμοι δασμοί δύο χρόνια αργότερα. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο εκρηκτικής αύξησης των αποστολών από κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως οι Shein και Temu, εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον προηγούμενο μήνα οι υπουργοί είχαν συμφωνήσει στην κατάργηση του κανόνα που επέτρεπε την αδασμολόγητη είσοδο προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ στην ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες δεν αναμένεται να εφαρμοστούν πλήρως πριν από το 2028, όταν θα τεθεί σε λειτουργία ο νέος ευρωπαϊκός κόμβος τελωνειακών δεδομένων. Ωστόσο, με πρωτοβουλία της Γαλλίας, αποφασίστηκε η υιοθέτηση ενός μεταβατικού μηχανισμού, ώστε το προσωρινό τέλος να εφαρμοστεί νωρίτερα.

«Θέλουμε πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού», δήλωσε η υπουργός Οικονομίας της Δανίας, Στεφανί Λόζε, της χώρας που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, τονίζοντας ότι οι εισαγωγές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Έκρηξη αποστολών και ανησυχίες για ποιότητα

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, μεταξύ 2023 και 2024 ο αριθμός των δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου από την Κίνα αξίας κάτω των 150 ευρώ υπερδιπλασιάστηκε, από 1,9 δισ. σε 4,2 δισ. πακέτα. Τα δέματα αυτά αντιστοιχούσαν στο 91% του συνόλου των μικρών αποστολών που εισήλθαν στην ΕΕ το 2024.

«Βλέπουμε ολοένα και περισσότερα προϊόντα χαμηλής ποιότητας να κατακλύζουν την αγορά μας, χωρίς να πληρούν πρότυπα ποιότητας, προστασίας καταναλωτή ή περιβαλλοντικών κανόνων, ενώ παράλληλα δημιουργούν φθηνό ανταγωνισμό», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, προσθέτοντας ότι η ταχεία εφαρμογή των μέτρων είναι αναγκαία.

Η στάση της Γαλλίας και η Shein

Η Γαλλία έχει στοχοποιήσει ειδικά την Shein, έπειτα από καταγγελίες ότι η πλατφόρμα πωλούσε προϊόντα όπως παιδικού τύπου σεξουαλικές κούκλες και όπλα. Το Παρίσι είχε υποχρεώσει την εταιρεία να διακόψει ορισμένες διαδικτυακές πωλήσεις και στήριξε ευρωπαϊκή έρευνα εις βάρος της.

«Αυτά τα δέματα συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό για το παραδοσιακό εμπόριο, που καταβάλλει φόρους», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, ζητώντας τον τερματισμό του προνομίου αδασμολόγητης εισαγωγής που ευνοεί κυρίως την Κίνα και την ενσωμάτωση ενός κατ’ αποκοπή τέλους στα μικρά πακέτα.