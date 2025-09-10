Γαλλία: Ο Μακρόν επέλεξε τον Σεμπαστιάν Λεκορνού ως νέο πρωθυπουργό

Νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας διόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνού ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τον πέμπτο σε λιγότερο από δύο χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Γάλλου προέδρου.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και σύμμαχος για πολλά χρόνια του Γάλλου προέδρου αναλαμβάνει το βάρος να περάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας με περικοπές 45 δισεκατομμυρίων ευρώ από το διχασμένο κοινοβούλιο.

Ποιος είναι

Ο 39χρονος Λεκορνού διετέλεσε πρόσφατα υπουργός Άμυνας του Μακρόν, επιβλέποντας την αύξηση των αμυντικών δαπανών και βοηθώντας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής γραμμής σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Μπήκε στην πολιτική κάνοντας προεκλογική εκστρατεία για τον πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί όταν ήταν 16 ετών. Έγινε δήμαρχος μιας μικρής πόλης στη Νορμανδία όταν έγινε 18 ετών και στη συνέχεια ο νεότερος κυβερνητικός σύμβουλος του Σαρκοζί σε ηλικία 22 ετών.

Έφυγε από το συντηρητικό κόμμα Les Republicains για να ενταχθεί στο κεντρώο πολιτικό κίνημα του Μακρόν όταν ο τελευταίος εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος το 2017. Πέντε χρόνια αργότερα, διηύθυνε την εκστρατεία επανεκλογής του Μακρόν.

Ορίζοντας έναν υπουργό από το δικό του στρατόπεδο με συντηρητικό υπόβαθρο, ο Μακρόν φαίνεται να αποφάσισε να διατηρήσει την οικονομική του κληρονομιά πάση θυσία.

Οι Σοσιαλιστές είχαν δεσμευτεί να ανατρέψουν ορισμένες από τις εμβληματικές φιλοεπιχειρηματικές πολιτικές του, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του φόρου περιουσίας και της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, μέτρα που ο πρόεδρος θεωρεί απαραίτητα για να καταστήσει τη Γαλλία ελκυστική για τους επενδυτές.

Ο Λεκορνού έχει κατά καιρούς παρακολουθήσει τη Μαρίν Λεπέν και τον επικεφαλής του κόμματός της, Τζόρνταν Μπαρντέλλα, με τον οποίο είχε ένα μυστικό δείπνο πέρυσι. Αξιωματούχοι του RN έχουν δηλώσει στο Reuters ότι θα μπορούσαν να διατηρήσουν κάποιο είδος σιωπηρής υποστήριξης στον Λεκόρνου εάν διοριζόταν πρωθυπουργός.

Τα δύσκολα

Ο Λεκορνού, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας στην προηγούμενη κυβέρνηση, θα αποτελέσει τον πέμπτο πρωθυπουργό της χώρας σε μόλις δύο χρόνια. Οι δύο τελευταίοι πρωθυπουργοί απομακρύνθηκαν από το αξίωμα μετά από προσπάθειες να περάσουν τους προϋπολογισμούς λιτότητας οι οποίοι θα αντιμετώπιζαν το έλλειμμα της Γαλλίας, το ποσοτικά μεγαλύτερο στην ευρωζώνη.

Βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα — ιδίως από το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και την αριστερή ομάδα Ανυπόταχτη Γαλλία — απέρριψαν τη συνέχιση της πολιτικής του Μακρόν και ζήτησαν νέες βουλευτικές εκλογές.

Η μειοψηφική κυβέρνηση του Λεκορνού θα χρειαστεί την υποστήριξη της αριστεράς ή της δεξιάς για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026, ή τουλάχιστον αρκετούς βουλευτές να συμφωνήσουν να μην καταδικάσουν την κυβέρνηση αν την επιβάλει χωρίς ψηφοφορία.

Ο διάδοχος του Μπαϊρού βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της έγκρισης του προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνησή μέχρι τώρα δεν διέθετε πλειοψηφία.

Η κρίσιμη ψηφοφορία

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έχασε τη Δευτέρα μια κρίσιμη ψήφο εμπιστοσύνης στις προσπάθειές του για μείωση του ελλείμματος στον προϋπολογισμό, ανατρέποντας την κυβέρνησή του και επιδεινώνοντας μια κρίση που έχει ήδη ωθήσει το κόστος δανεισμού του Παρισιού κοντά στο υψηλότερο επίπεδό του από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης.

Ο Μπαϊρού ανατράπηκε όταν 364 βουλευτές ψήφισαν ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Μόλις 194 του έδωσαν την εμπιστοσύνη τους. Ο ίδιος ο Μπαϊρού είχε χαρακτηρίσει την ψηφοφορία ως ένα τελευταίο στοίχημα για υποστήριξη, λέγοντας ότι χρειαζόταν την ψήφο του κοινοβουλίου για μέτρα λιτότητας με στόχο τη μείωση του δημόσιου χρέους.