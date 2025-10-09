Ο Σωκράτης Κόκκαλης χτύπησε το καμπανάκι στο ΧΑ - Σε νέο κύκλο ανάπτυξης η Intralot

Ο πρόεδρος της Intralot τόνισε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την Intralot

Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Intralot, τόνισε ο πρόεδρος του ομίλου, Σωκράτης Κόκκαλης, που κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο, με αφορμή την είσοδο των νέων μετοχών της Intralot μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ο κ. Κόκκαλης εξέφρασε την ικανοποίηση και αισιοδοξία του για τη νέα εποχή της εταιρείας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τη στρατηγική σύμπραξη με τη Bally’s, ενώ έκανε και την ευχή «να πηγαίνουν καλά οι δραστηριότητες της Intralot και να είναι ικανοποιημένοι όλοι οι επενδυτές και μέτοχοι, μικροί και μεγάλοι. Γιατί το χρηματιστήριο, ουσιαστικά σήμερα, είναι ο πνεύμονας της οικονομίας». Η Bally’s, φέρνει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και τις νέες τεχνολογίες που διαμορφώνουν το παγκόσμιο τοπίο, είπε.

Ο πρόεδρος της Intralot τόνισε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την Intralot, η οποία ξεκίνησε πριν από 35 χρόνια και τώρα βρίσκεται σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης.

Τη σημασία της παραμονής της στο χρηματιστηριακό ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών ανέφερε από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος, τονίζοντας την επιτυχημένη πορεία της Intralot τα τελευταία χρόνια.

Ο CEO της ΕΧΑΕ υπογράμμισε ότι η Intralot άντλησε συνολικά περίπου 729 εκατομμύρια ευρώ, με τα προσφερόμενα κεφάλαια να αγγίζουν τα 1,3 δις ευρώ και την υπερκάλυψη να φτάνει τις τρεις φορές. Με την εξαγορά της Bally's δημιουργεί μια ισχυρή εταιρεία στο χώρο των online τυχερών παιχνιδιών και των λοταριών με κεφαλαιοποίηση περίπου 2,3 δισ. ευρώ, που θα είναι εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο.

«Είμαστε βέβαιοι ότι με τη δυναμική, η Intralot θα συνεχίσει να πρωτοπορεί, να καινοτομεί και να γράφει νέες επιτυχίες στο μέλλον», συμπλήρωσε.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Νατάσα Στάμμου, επισήμανε τη σημασία της συγκεκριμένης εξέλιξης για την ελληνική αγορά κεφαλαίου. Η επιτυχία της εισαγωγής των μετοχών είναι η απόδειξη ότι η ουσιαστική αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς είναι εδώ. Οι ελληνικές εταιρείες, όπως η Intralot, μπορούν να προσελκύσουν επενδυτές και να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διεθνή σκηνή», είπε.

Ψήφος εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της INTRALOT επιβεβαιώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη που δείχνουν τόσο οι εγχώριοι όσο και οι διεθνείς επενδυτές στις προοπτικές της εταιρείας. Με 1.263.707.073 νέες μετοχές να εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η INTRALOT περνά σε μια νέα φάση ανάπτυξης και ενδυνάμωσης της χρηματοοικονομικής της βάσης.

Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή Προσφορά δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας, η INTRALOT αξιολογείται θετικά, όχι μόνο για την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στον κλάδο, αλλά και για το στρατηγικό της σχέδιο που πλέον υποστηρίζεται από νέα, σημαντικά κεφάλαια.

Κεντρικός ρόλος για τους μικρομετόχους – Σχεδόν το σύνολο των μετοχών στην κατοχή τους

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, την οποία στήριξαν μαζικά οι μικρομέτοχοι και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας, κατανεμήθηκε περίπου το 25,6% του συνόλου των νέων μετοχών. Συγκεκριμένα, 100.000.000 μετοχές διατέθηκαν σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές, με πάνω από 26 εκατ. μετοχές να πηγαίνουν σε υφιστάμενους μετόχους με προτεραιότητα, ενώ άλλες 73 εκατ. κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που υπερέβησαν τις αρχικές τους αιτήσεις ή συμμετείχαν για πρώτη φορά.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση υπερκαλύφθηκε, αποδεικνύοντας τη δυναμική υποστήριξη της βάσης των μετόχων, ενώ οι μικρομέτοχοι είχαν ουσιαστικά τον πρώτο λόγο στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας σχεδόν το σύνολο των μετοχών που αιτήθηκαν.

Διεθνές ενδιαφέρον – Ισχυροί θεσμικοί παίκτες στο πλάι της INTRALOT

Η Διεθνής Προσφορά αποτέλεσε εξίσου σημαντικό πυλώνα επιτυχίας. Από το σύνολο των 390.000.000 νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, οι 290.000.000 διατέθηκαν μέσω της Διεθνούς Προσφοράς. Το γεγονός ότι η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά και στη διεθνή αγορά καταδεικνύει τη βαρύτητα που αποκτά η INTRALOT στο παγκόσμιο επενδυτικό στερέωμα.

Ισχυρά διεθνή τραπεζικά ιδρύματα όπως η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η Jefferies, η Barclays και άλλοι κορυφαίοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι στήριξαν τη διαδικασία, διασφαλίζοντας διαφάνεια, κύρος και διεθνή εμβέλεια στην προσφορά.

Εμπιστοσύνη που μεταφράζεται σε ρευστότητα: €429 Εκατ. σε νέα κεφάλαια

Το ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων από τη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε €429 εκατομμύρια, πριν από την αφαίρεση δαπανών. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις κεφαλαίου στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια – μια ισχυρή ένεση ρευστότητας που ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της INTRALOT και της δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσει στρατηγικά σχέδια, να μειώσει τον δανεισμό και να επενδύσει στο μέλλον της.