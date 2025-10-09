ΔΕΗ: Ανεβάζει στα19,2 ευρώ την τιμή-στόχο η Mediobanca - Ξεκινά κάλυψη με σύσταση outperform

H Mediobanca ξεκινά την κάλυψη της ΔΕΗ με σύσταση «υπεραπόδοσης» (Outperform) και τιμή στόχο τα €19,20, επισημαίνοντας ότι αποτελεί «μοναδική ιστορία ανάπτυξης» στον χώρο των ενεργειακών κοινωφελών επιχειρήσεων της ΝΑ Ευρώπης εξηγώντας ότι η μετοχή τίθεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ευρωπαϊκών επενδυτών.

Στην έκθεση με τίτλο (“Climb to Olympus”, 9 Οκτωβρίου 2025), η Mediobanca χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ «κορυφαία εταιρεία κοινής ωφέλειας στην Ελλάδα», με παρουσία και στη Ρουμανία, τονίζοντας πως επωφελείται από το ευνοϊκό ελληνικό μακροοικονομικό περιβάλλον, με ΑΕΠ που αυξάνεται ταχύτερα του μέσου όρου της ΕΕ, πτωτικά spreads και πολιτική σταθερότητα. Η Ελλάδα, σημειώνει ο οίκος, βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κινδύνου, με συνεχή βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης, γεγονός που μειώνει το κόστος κεφαλαίου και ενισχύει την επενδυτική ελκυστικότητα της ΔΕΗ.

Η Mediobanca τονίζει ότι η μετοχή της ΔΕΗ διαπραγματεύεται με ελκυστικούς δείκτες στις 6,5 φορές τον δείκτη EV/EBITDA και 8 φορές τον δείκτη P/E για το 2026, σημαντικά χαμηλότερους από ευρωπαϊκούς ομοειδείς ομίλους με χαμηλότερη ανάπτυξη. Η τιμή στόχος των €19,20 προσφέρει περιθώριο ανόδου άνω του 35% από τα τρέχοντα επίπεδα (περί τα €14,20). Ο οίκος εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα αποτελέσει «σημείο αναφοράς» για την ενεργειακή μετάβαση στη ΝΑ Ευρώπη, επωφελούμενη από τη γεωγραφική της θέση, την πολιτική σταθερότητα και τη συρρίκνωση του κόστους χρηματοδότησης της χώρας.

Φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο 10 δισ. ευρώ και μετασχηματισμός χαρτοφυλακίου

Η Mediobanca υπογραμμίζει το πρωτοφανές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €10,1 δισ. για την περίοδο 2025-2027, με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης προς τις ΑΠΕ και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων. Περίπου 51% των επενδύσεων κατευθύνεται στις ανανεώσιμες πηγές, με στόχο να αυξηθεί η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ από 5,5 GW το 2024 σε σχεδόν 12 GW το 2027, ενώ οι λιγνιτικές μονάδες θα έχουν αποσυρθεί έως το 2026. Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει επίσης αύξηση της ρυθμιζόμενης βάσης (RAB) του δικτύου κατά 8% ετησίως έως το 2027, ενισχύοντας τη σταθερότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Εντυπωσιακή δυναμική κερδοφορίας και μερισματικής απόδοσης

Η Mediobanca αναμένει EBITDA €2,0 δισ. το 2025 και €2,7 δισ. το 2027, με ρυθμό αύξησης +15% ετησίως, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να υπερβούν τα €740 εκατ. το 2027, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 2025. Οι αναλυτές προβλέπουν άνω του 40% ετήσια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για την περίοδο 2025-2027 και αύξηση μερισμάτων (DPS) περίπου 30% ετησίως, με τη μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται στο 7% το 2027 (€1 ανά μετοχή). Ακόμη και με το έντονο επενδυτικό πρόγραμμα, ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA (Net Debt/EBITDA) παραμένει ελεγχόμενος στις 3,4 φορές, ενώ το ήπιο προφίλ κινδύνου στηρίζεται στη μακροπρόθεσμη έκθεση στον κλάδο προμήθειας και στα ρυθμιζόμενα έσοδα του δικτύου.

Η ΔΕΗ, σύμφωνα με την Mediobanca, διαθέτει ένα κάθετα ολοκληρωμένο μοντέλο που λειτουργεί ως φυσικό «αντίβαρο» στη μεταβλητότητα των χονδρεμπορικών τιμών ενέργειας. Διατηρεί ισχυρή θέση στην αγορά λιανικής με μερίδιο περίπου 50% στην Ελλάδα και 8,7 εκατ. πελάτες συνολικά (Ελλάδα-Ρουμανία), εστιάζοντας στους πελάτες υψηλής αξίας οι οποίοι δεν αλλάζουν συχνά πάροχο.

Μέσω της θυγατρικής HEDNO, στην οποία η Macquarie κατέχει 49%, παραμένει μοναδικός διαχειριστής διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με 252.000 χλμ. δικτύου, ενώ στη Ρουμανία λειτουργεί δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο διανομής (135.000 χλμ.). Η Mediobanca καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΔΕΗ προσφέρει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης κερδοφορίας μεταξύ των εταιρειών κοινής ωφέλειας στη ΝΑ Ευρώπη, στηριζόμενη σε φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ορατότητα μερισματικών αποδόσεων. Η μετοχή σύμφωνα με την ιταλική τράπεζα αξίζει να «σκαρφαλώσει στον Όλυμπο» των ευρωπαϊκών utilities.