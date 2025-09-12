ΔΕΗ: Ξεκινά πρόγραμμα για την επαναγορά έως 36,9 εκατ. ιδίων μετοχών

Κατώτατη τιμή αγοράς τα 2,48 ευρώ και ανώτατη τιμή τα 29 ευρώ ανά μετοχή

Την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ.

Το πρόγραμμα προβλέπει την απόκτηση μέχρι και 36.927.000 μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε τιμές από €2,48 έως €29 ανά μετοχή, και θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2027.

H ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), σε συνέχεια (α) της από 25.06.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (το «Πρόγραμμα» και οι «Ίδιες Μετοχές» αντίστοιχα), και (β) της από 15.7.2025 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται χρηματιστηριακά μέσω μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση μέχρι και 36.927.000 Ιδίων Μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων των 18.563.971 Ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την ΔΕΗ, με κατώτατη τιμή αγοράς €2,48 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €29 ανά μετοχή.

Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να διενεργούνται αγορές Ιδίων Μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 12.09.2025 και θα λήξει το αργότερο στις 12.09.2027.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.