Intralot: Έσοδα 168 εκατ. το πρώτο εξάμηνο – Το μήνυμα Κόκκαλη

Με αυξημένα έσοδα και σταθερή απόδοση στα EBITDA έκλεισε το α' εξάμηνο

Στα 168 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της Intralot το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €60,2 εκατ. (+1,2% σε σχέση με πέρυσι), ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA των τελευταίων δώδεκα μηνών (LTM) ανήλθε σε €131,5 εκατ., +0,6% σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2024.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €9,8 εκατ., με το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) να διαμορφώνεται στα €-0,1 εκατ.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές αυξήθηκαν στα €72,2 εκατ. για το Α’ εξάμηνο του 2025, υψηλότερες κατά €27,2 εκατ. συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €14,2 εκατ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου, πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων σύμφωνα με τις δανειακές υποχρεώσεις, ανήλθαν σε €97,3 εκατ. στο τέλος του Α΄ εξαμήνου του 2025.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €303,0 εκατ., μειωμένος σημαντικά κατά €52,7 εκατ. από το Δεκέμβριο του 2024.

Ο Προσαρμοσμένος Δείκτης Καθαρής Μόχλευσης βελτιώθηκε στο 2,3x, έναντι 2,7x στο τέλος του 2024.

«Τα αποτελέσματα της INTRALOT για το Α’ Εξάμηνο του 2025 αντανακλούν σταθερά οικονομικά μεγέθη ως προς τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία, ενισχυμένες ταμειακές ροές και σημαντική μείωση χρέους και μόχλευσης. Παράλληλα η Intralot έχει ανακοινώσει μια σημαντική στρατηγική απόφαση εξαγοράς της Bally’s International Interactive που θα μετασχηματίσει την εταιρεία, με αναβαθμισμένες δυνατότητες ανάπτυξης στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και πολλαπλάσια οικονομικά μεγέθη», δηλώνει ο Σωκράτης Κόκκαλης.

Την 1η Ιουλίου 2025, η INTRALOT ανακοίνωσε συμφωνία ύψους 2,7 δισ. ευρώ για την εξαγορά της Bally’s International Interactive. Αυτή η στρατηγική συναλλαγή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2025, θα ανοίξει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μετασχηματισμού και για τις δύο εταιρείες, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της INTRALOT στις λοταρίες με την προηγμένη τεχνολογία gaming και ανάλυσης δεδομένων της Bally’s, με στόχο την καινοτομία και την ανάπτυξη σε ολόκληρη τη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών.

Στις 26 Ιουνίου 2025, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις Η.Π.Α., INTRALOT, Inc., υπέγραψε 10-ετή επέκταση συμβολαίου με τη Λοταρία του Άινταχο. Η επέκταση τίθεται σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2027.

Στις 15 Ιουλίου 2025, ξεκίνησε η λειτουργία του έργου εποπτείας παιγνιομηχανών VLT στην Πολιτεία της Νεμπράσκα.

Στις 28 Αυγούστου 2025, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η INTRALOT, Inc., αναδείχθηκε ανάδοχος νέου συμβολαίου με τη Λοταρία της Μοντάνα για την παροχή συστήματος λειτουργίας νέας γενιάς και υποστήριξης του προϊόντος αθλητικού στοιχηματισμού Sports Bet Montana. Η συμφωνία αυτή αποτελεί την τρίτη μεταξύ των δύο μερών και επεκτείνει μια συνεργασία σχεδόν 20 ετών.

Η νέα συμφωνία θα έχει διάρκεια επτά έτη με δυνατότητα για τρεις μονοετείς ανανεώσεις.