ΕΚΤΕΡ: Άλλαξε χέρια το 6,1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Μέσω 12 πακέτων άλλαξε χέρια το 6,1% της ΕΚΤΕΡ, στην τιμή των 2,80 ευρώ. Η τιμή των πακέτων υποδηλώνει ένα discount της τάξεως του 13,1%.

Τα πακέτα, συνολικά 1,7 εκατ. τεμαχίων αξίας 4,7 εκατ. ευρώ, έγιναν μέσω της Piraeus Securities, και διατέθηκαν από τους βασικούς μετόχους της εισηγμένης. Σκοπός είναι να διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ΕΚΤΕΡ έχει υποβάλει αίτημα για την απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εξέλιξη που θα της επιτρέψει να μπει σε νέα έργα.

Ουσιαστικά η απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης θα σηματοδοτήσει την είσοδο της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε μια νέα φάση ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές της, αφού η εταιρεία θα είναι πλέον σε θέση να συμμετέχει σε ακόμη μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά έργα, χωρίς τον περιορισμό των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας της 7ης τάξης, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε μία ευρύτερη δεξαμενή έργων.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στις αρχές Δεκεμβρίου τη μετοχή πάνω από τα 3 ευρώ, ενώ θετικές είναι και οι προσδοκίες από τα τελευταία τρία νέα έργα, στα οποία μειοδότησε, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 59 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστό της έχει ανέβει στα 130 εκατ. ευρώ.