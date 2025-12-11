Innovis Pharma: Εκλεισε το deal για την πώληση στην PharmaPath

Η απόκτηση της Innovis Pharma από την PharmaPath αναμένεται να δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο Όμιλο έρευνας και ανάπτυξης, παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων

Την αρχική συμφωνία για πώληση της Innovis Pharma στην PharmaPath, ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείας, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς να αναμένεται πως θα οριστικοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η PharmaPath –ιδιοκτησίας Ειρήνης, Πέτρου και Ευγενίας Βασιλοπούλου– αποτελεί μία ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία που εξειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση γενοσήμων φαρμάκων υψηλής ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο στην Αττική, πιστοποιημένο σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή ρυθμιστικά πρότυπα, ενώ το ερευνητικό της πρόγραμμα διευρύνεται συνεχώς με νέα φαρμακευτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών κατηγοριών. Η PharmaPath εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 120 χώρες παγκοσμίως.

Η Innovis Pharma, μια από τις κορυφαίες ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες που λειτουργεί ως ολοκληρωμένη πλατφόρμα εμπορικής δραστηριότητας στον χώρο της υγείας, ιδρύθηκε το 2018 από τους Περικλή και Πέτρο Βασιλόπουλο, και από τους Βασίλη και Νέλλη Κάτσου μέσω της οικογενειακής εταιρείας χαρτοφυλακίου VNK Capital. Διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει γενόσημα και πρωτότυπα φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, OTC, συμπληρώματα διατροφής και καλλυντικά. Στόχος για το μέλλον είναι η εταιρεία να ενισχύσει τη θέση της στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ακόμα περισσότερες θεραπευτικές επιλογές με νέες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

Η απόκτηση της Innovis Pharma από την PharmaPath αναμένεται να δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο Όμιλο έρευνας και ανάπτυξης, παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων, με πάνω από 450 εργαζομένους, ενισχύοντας την πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτικές θεραπευτικές λύσεις.

Ο Όμιλος που θα δημιουργηθεί, θα συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ως κρίσιμου πυλώνα της οικονομίας, καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων για τα συστήματα υγείας, μέσα από ένα δυναμικό επενδυτικό πρόγραμμα με θετικό κοινωνικό πρόσημο και σημαντικό εκθετικό αποτύπωμα, επισημαίνεται.