Οι επαφές Εξάρχου εντός και εκτός του Λευκού Οίκου - Tι συζήτησε με τους αμερικανούς αξιωματούχους

Ο κ. Εξάρχου συζήτησε με τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τη μεγιστοποίηση της μεταφοράς LNG και σε άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης

Στις συναντήσεις του CEO του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρου Εξάρχου, και των συνεργατών του με βασικούς επιτελείς του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι ασχολούνται με την ενέργεια, αναφέρεται εκτενές δημοσίευμα της Hellas Journal, εφημερίδας της ομογένειας στις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές» εξελίξεις όσον αφορά τις ενεργειακές συμφωνίες ΗΠΑ – Ελλάδας. Προσθέτει, δε, ότι θα διευρυνθεί και θα αναπτυχθεί περισσότερο η συμφωνία του Νοεμβρίου μεταξύ της Venture Global και της κοινοπραξίας AKTOR – ΔΕΠΑ, Atlantic See LNG Trade SA.

Οι συναντήσεις έγιναν στο Λευκό Οίκο και συμμετείχαν οι βασικοί συνεργάτες του Προέδρου Τραμπ που ασχολούνται με την ενέργεια. Από την ελληνική πλευρά ήταν ο επικεφαλής του ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου και οι συνεργάτες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Εξάρχου συζήτησε με τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τη μεγιστοποίηση της μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και σε άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όχι μόνο στην Ουκρανία και τη Ρουμανία.

Kristi Noem, Secretary of Homeland Security με τον Αλέξανδρο Εξάρχου στο Kennedy Center

Υποδομές – Λιμάνια

Επίσης συζήτησαν και για τις υποδομές που απαιτούνται και φαίνεται ότι η Αμερική θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση.

Οπως γράφει ο συντάκτης της Hellas Journal, το αμερικανικό ενδιαφέρον δεν σταματά στο λιμάνι του Βόλου. Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ δεν αναφέρονται για την Αλεξανδρούπολη, προκύπτει ότι η αναφορά γίνεται για άλλο στρατηγικό λιμάνι.

Η μεταφορά LNG

Ένα τρίτο θέμα που συζητήθηκε ήταν και αυτό που αφορά τη θαλάσσια μεταφορά των ποσοτήτων LNG με τρόπο επωφελή για τις ΗΠΑ, αλλά και την Ελλάδα. Η μεταφορά πάντως δεν θα γίνεται μόνο από αμερικανικά πλοία, και σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Εξάρχου ζήτησε να συμμετέχουν και έλληνες εφοπλιστές.

Πάντως το αμερικανικό LNG από τη Venture Global, ήδη δεν είναι αρκετό για τις αγορές της Ευρώπης.

Οπως δήλωσε ο κ. Εξάρχου στο Bloomberg, «θα χρειαστούμε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, αλλά και για την περίοδο 2026-2030 θα χρειαστούμε τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις προμηθευτές».

Peter Hegseth – Secretary of Defense με Αλεξανδρο Εξάρχου στο Kennedy Center

Ακόμα δεν ξεκίνησε η υλοποίηση της συμφωνίας και τα δεδομένα επί του πεδίου αλλάζουν το σκηνικό προς το καλύτερο.

Πάντως ως σίγουρο καταγράφεται ότι η Ελλάδα γίνεται κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου για την Ευρώπη. Υλοποιείται έτσι η απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν εδώ και τώρα, οι αγορές ρωσικής ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Την ίδια μέρα, τη Δευτέρα, όταν διεξάγονταν οι συνομιλίες στο Λευκό Οίκος, ο υφυπουργός Ενέργειας αρμόδιος για την Ευρώπη, Τζάσουα Βόλζ, ζήτησε από την Ελλάδα να κινηθεί γρήγορα και να αυξήσει τις υποδομές μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου προκειμένου να συμβάλει στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Κάθετου Διαδρόμου. Για τον κ. Βόλζ θεωρείται δεδομένος ο τερματισμός εισαγωγής της ρωσικής ενέργειας στην Ε.Ε.

Μίλησε για μία τρομερή ευκαιρία, ότι σταματά η ροή ρωσικής ενέργειας, και τόνισε ότι δεν θα είναι κάτι εύκολο να γίνει και απαιτεί τρομερό επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού».

Ο αμερικανός υφυπουργός πρόσθεσε ότι απαιτείται ταχύτητα και αποτελεσματική συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να αναπτυχθούν οι υποδομές που θα επιτρέψουν στο αμερικανικό LNG να εισαχθεί σε ικανοποιητικές ποσότητες μέσω της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Κλείνοντας, το ρεπορτάζ της Hellas Journal επισημαίνει: «Ολο αυτό που περιγράψαμε παραπάνω είχε σχεδιαστεί για την Τουρκία. Αλλά η ανόητη αρνητική απάντηση του ισλαμιστή Ταγίπ Ερντογάν στον Πρόεδρο Τράμπ όταν του ζήτησε να σταματήσει να εισάγει φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία, άνοιξε την πόρτα στην Ελλάδα και στον ιδιωτικό τομέα, που έχει μία μεγάλη ευκαιρία να λάμψει…».