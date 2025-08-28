Η Intralot αναλαμβάνει το συμβόλαιο της λοταρίας στη Μοντάνα

Η Intralot ανέλαβε το νέο συμβόλαιο υποστήριξης της λοταρίας στην Πολιτεία της Μοντάνα, ΗΠΑ. «Φαίνεται πως η λοταρία πέτυχε μια εξαιρετική συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοταρίας, Leo Prigg, στη συνεδρίαση της διοίκησης της Λοταρίας Μοντάνα. Η σύμβαση έχει διάρκεια επτά ετών, με δυνατότητα επέκτασης για άλλα τρία χρόνια, φτάνοντας συνολικά τα δέκα. Υπενθυμίζεται ότι η Intralot διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη λοταρία εδώ και 20 χρόνια.

Η διαδικασία για τη νέα σύμβαση δεν ήταν απλή. Αρχικά ανακοινώθηκε η ανάθεσή της στην Intralot, αλλά κατόπιν πιέσεων, η διοίκηση αποφάσισε να αναζητήσει ανταγωνιστικές προσφορές (τον Μάρτιο του 2025). Τελικά, η αναζήτηση αυτή κατέληξε ξανά στην Intralot, η οποία επελέγη ως ο κύριος συνεργάτης της λοταρίας.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρόταση της Intralot κρίθηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική, ζήτησε αμοιβή 5 σεντς ανά δολάριο, τη στιγμή που η Scientific Games προσέφερε 13 σεντς. Μάλιστα, η νέα τιμή της Intralot είναι χαμηλότερη ακόμα και από την προηγούμενη σύμβαση, που προέβλεπε αμοιβή 8 σεντς ανά δολάριο.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η Intralot θα αντικαταστήσει όλα τα τερματικά της Λοταρίας της Μοντάνα. «Δεν αποκτούμε μόνο καινούριο εξοπλισμό, αλλά και μια χαμηλότερη τιμή», ανέφερε ο Phil Charpentier, διευθυντής πληροφορικής της Λοταρίας, κατά τη διάρκεια της σχετικής ακρόασης. Πρόσθεσε επίσης: «Θα τους ζητήσω να τηρούν πλήρως τα πρότυπα της σύμβασης. Υπάρχουν νέες απαιτήσεις απόδοσης και αποζημιώσεις, για τις οποίες ο προμηθευτής θα λογοδοτήσει, και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος».

Επισημαίνεται ότι πέρα από τη διαχείριση της λοταρίας, η Intralot ανέλαβε και τη λειτουργία του Στοιχήματος στην Πολιτεία.