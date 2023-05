Η Πειραιώς, η οικογένεια Βαρδηνογιάννη, το ξεπούλημα στα είδη πολυτελείας και η επέλαση του Βασιλάκη

Oσο δεν επιτυγχάνεται συμφωνία για το όριο του χρέους των ΗΠΑ, τόσο οι short παίζουν με πλεονέκτημα. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν αλλά στις αγορές θεωρούν πως λύση θα βρεθεί, έστω και στο...1'. Ωστόσο το πρόβλημα είναι βαθύτερο, καθώς όπως σημείωνε χθες το fpress διαπερνά την "χρηματοπιστωτική πίστη". Τείνει να καταστεί ζήτημα συστημικής (αν)αξιοπιστίας. - Ο επίμονος (δομικός ) πληθωρισμός θα παρατείνει την σφικτή νομισματική πολιτική (QT) με ανοιχτό τον κίνδυνο ύφεσης σε μεγάλες οικονομίες, σημειώνει/προειδοποιεί η Citi. Ούτε 1, ούτε 2 αλλά 11,2 δισ.$ έχασε σε μία μέρα ο Μπερνάρ Αρνό- ιδρυτής της LVMH και πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο- από τα "πρώτα θέματα" στα διεθνή Μέσα, τα τελευταία 24ωρα. Ομως, αυτό που δεν έγινε ευρύτερα γνωστό είναι η ισχυρή διόρθωση του Luxury 10 κατά 1,4% χθες Τρίτη, μετά το μείον 4,3% της Δευτέρας. Η υποχώρηση του "δείκτη πολυτελείας" στο χαμηλό 7 εβδομάδων οφείλεται σε ρευστοποιήσεις luxury assets λόγω ανησυχιών για το ενδεχόμενο μίας ύφεσης στις ΗΠΑ, την προεξόφληση για μείωση της ζήτησης ειδών πολυτελείας.

Στην Ευρώπη, μετά την υποχώρηση του δείκτη "κατασκευών-κατοικιών" σειρά είχε η "μεταποίηση". Τα λέει και τα (ξανά )λέει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος- ως επικεφαλής της Eurometaux- αλλά εις ώτα μη ακουόντων στις Βρυξέλλες. -Οποιος είδα πιο ενδελεχώς τα μεγέθη 3μηνου της ElvalHalcor θα έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα για την επιβάρυνση του "ενεργειακού κόστους". Εως τα 1,69 ευρώ η μετοχή (-4,25%) απόρροια σημαντικών ρευστοποιήσεων. Στον αντίποδα η έτερη του ομίλου Cenergy Holdings, με νέα άνοδο έως τα 5,13 ευρώ για τη μετοχή και εγγύτερα προς το όριο του ενός δισ. η αποτίμηση.

Νέο ιστορικό υψηλό για τη μετοχή της Autohellas χθες, έως τα 14,12 ευρώ. Σήμερα ανακοινώνονται τα μεγέθη 3μηνου. Για χρονιά ρεκόρ πηγαίνει η εισηγμένη (στο 60% του μ.κ η θέση του Ευτύχη Βασιλάκη/και μελών της οικογένειας). "Απογειώνεται" η μετοχή της AEGEAN, έως τα 8,93 ευρώ στην χθεσινή συνεδρίαση. Στην αγορά, εκτός από τα πολύ καλά δεύτερο και τέταρτο 3μηνο 2023, προεξοφλείται πως, με τη νέα κυβέρνηση (και νέο υπ. Οικονομικών) θα τεθεί- με εκατέρωθεν συνεννόηση- το ζήτημα της επανάκτησης της συμμετοχής του Δημοσίου (μέσω των warrants).

Στα 1,87 δισ. τα επιτοκιακά έσοδα των 4 συστημικών- πρώτο 3μηνο- έναντι 1,18 δισ. το αντίστοιχο του 2022. Κύριος χορηγός η ΕΚΤ δλδ οι συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων, με αποτέλεσμα το συν 59%, θυμίζοντας πως αυτές πέρασαν άμεσα στα επιτόκια δανείων. Το πιθανότερο είναι πως, δεύτερο και τρίτο 3μηνο θα μειωθούν, πλην όμως οι διοικήσεις προσβλέπουν σε αύξηση μέσω μεγαλύτερης πιστωτικής επέκτασης. Για να δούμε. Πάντως, λόγω επιφυλάξεων του SSM για την "επαναληψιμότητα" των λειτουργικών κερδών και του υψηλού DTC η παραίνεση για μη διανομή μερίσματος (από τα κέρδη του 2022). Από 2024 (για κέρδη του 2023) εάν και εφ' όσον επιβεβαιωθεί η τάση επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας.

Θεαματική αύξηση μεγεθών της Quest Holdings, εξ ου το χθεσινό 8,11% στα 5.60 ευρώ. Συνολικότερα ο κλάδος της πληροφορικής υποδέχθηκε θετικά το εκλογικό αποτέλεσμα. Χορηγία Κυριάκου Πιερρακάκη, προφανώς. Από κοντά και η Qual, με 7,62% στα 0,65 ευρώ.

Σε διεύρυνση του free float προχωρά η AustriaCard (ex Inform Lykos) με διπλή χρηματιστηριακή παρουσία (Βιέννη-Αθήνα), πωλήσεις σε 35 και πλέον χώρες και βλέψεις να καταστεί πιο...εμπορεύσιμη χρηματιστηριακά/επενδυτικά. Συνήθως ένα placement από μόνο του δεν αρκεί, απαιτούνται και άλλες προωθητικές ενέργειες και γνώστης market maker φυσικά.

Πολλά κομμάτια στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ πέριξ των 2 ευρώ. Αυξημένη εμπορευσιμότητα- για τα δεδομένα της μετοχής- στην Κέκρωψ. Ουδεμία σχέση ή μήπως όχι.

Στα 4,6-4,7 ευρώ οι συναλλαγές στην Ideal Holdings- από τις αρχές Μαϊου. Να υποθέσω ότι κάποια σχέση έχει και η επικείμενη γενική συνέλευση, τέλος του μηνός. Μήπως και βγει κάποια είδηση, νέα εξαγορά, όπως κυκλοφορεί στα πέριξ.

Mέχρι τέλος του έτους η Ελλάδα θα έχει αποκτήσει την επενδυτική βαθμίδα, τάδε έφη ο Θεόδωρος Πελαγίδης. "Εκκλησία...κλέβει..." ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος.

Πολλά γράφονται, περισσότερα φημολογούνται για τις επερχόμενες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο. Ο.Κ, αλλά να...εικοτολογούν για επιστροφή της πλευράς Βαρδινογιάννη στην Πειραιώς, ούτε με...σφαίρες. Προτεραιότητα της να αποτελέσει η Optima Bank τον πέμπτο πόλο. Από...26 Ιουνίου, βλέπω να μετρά αντίστροφα ο Γιώργος Τανισκίδης για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Θα μειωθεί έτι περαιτέρω το ποσοστό της Motor Oil, θα ενισχυθεί η συμμετοχή φιλικών εφοπλιστικών ονομάτων. Γνωστός χρηματιστής- από την εποχή του "κάγκελου"- δεν θα απέκλειε συμμετοχή και του Hendrickus Holterman, γιατί όχι άλλωστε. ΕΛΛΑΚΤΩΡ-Παραχωρήσεις και ολίγον banking.

Ζητείται εξειδικευμένο προσωπικό για το νέο project της Grivalia Hospitality-One and Only (ex Αστέρια Γλυφάδας) με τη μέχρι τώρα ανταπόκριση να μην πληροί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί μία τέτοια μονάδα ultra luxury. Είναι ένα πρόβλημα η υποστελέχωση του κλάδου σε "ανώτερου-ανώτατου επιπέδου" προσωπικό, μου έλεγε παράγων του κλάδου.