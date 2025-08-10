AKTOR: Εδωσε σε κυκλοφορία τη σύνδεση της Λευκάδας με τον Δυτικό Άξονα ταχύτερα από το προβλεπόμενο

O AKTOR Όμιλος Εταιρειών παρέδωσε στην κυκλοφορία ταχύτερα από το προβλεπόμενο, το τμήμα Άκτιο – Άγιος Νικόλαος – Λευκάδα, μήκους περίπου 10 χλμ., με στόχο να εξυπηρετήσει την έξοδο των πολιτών για τον Δεκαπενταύγουστο. Ο νέος δρόμος αναβαθμίζει την πρόσβαση της Λευκάδας με το εθνικό οδικό δίκτυο και τον αερολιμένα Ακτίου, προσφέροντας μεγαλύτερη οδική ασφάλεια και ταχύτερη διασύνδεση.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο τμήμα του έργου «Κατασκευή - Αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο - Δυτικός Άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα», προϋπολογισμού €48 εκατ., το οποίο υλοποιεί ο Όμιλος AKTOR και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με αφορμή την παράδοση του έργου στην κυκλοφορία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Για εμάς στον Όμιλο AKTOR, η αξιοπιστία αποτελεί την κορυφαία μας αξία και θέλουμε πάντοτε να κάνουμε τις υποσχέσεις μας πραγματικότητα. Με την επανεκκίνηση των εργασιών πριν δύο μήνες δεσμευτήκαμε στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα ότι θα ανοίξουμε τον δρόμο προς το αεροδρόμιο της Λευκάδας αρχές Αυγούστου, παρά το γεγονός ότι ταυτόχρονα τελειώναμε τις εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος και παρά το γεγονός ότι τέτοια επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών ήταν εξαιρετικά αμφίβολης επιτυχίας εγχείρημα. Σήμερα παραδώσαμε σε κυκλοφορία τη σύνδεση Λευκάδας – Δυτικού άξονα. Για άλλη μια φορά τα καταφέραμε και μάλιστα νωρίτερα από το προβλεπόμενο, καθώς οι άνθρωποί μας εργάστηκαν άοκνα για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου τμήματος. Τα μεγάλα τεχνικά έργα μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για την ανάπτυξη του τόπου και είναι χαρά μας που είμαστε μέρος αυτής της προσπάθειας».

Παράλληλα, προχωρά με γοργούς ρυθμούς η ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους του έργου, Άγιος Νικόλαος - Βόνιτσα, μήκους 6 χλμ., με το οποίο θα ολοκληρωθεί το συγκοινωνιακό κύκλωμα μεταξύ Λευκάδας και Δυτικής Στερεάς, ενώ προχωρά εξ ίσου γρήγορα και η κατασκευή του νέου αγωγού της Λευκάδας, μήκους περίπου 8 χλμ.

Το σημαντικό έργο της οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο - Δυτικός Άξονας πραγματοποιείται μέσω δύο νέων οδικών τμημάτων: του τμήματος Βόνιτσας - Λευκάδας, μήκους περίπου 16 χλμ. και του τμήματος Ακτίου - Αγίου Νικολάου, μήκους περίπου 5 χλμ., με έργα που είτε αντικαθιστούν με νέα είτε βελτιώνουν ήδη υπάρχοντα τμήματα. Βάσει των μελετών, στο τμήμα Βόνιτσα – Λευκάδα το ανώτατο όριο ταχύτητας θα είναι 90 χλμ./ώρα, ενώ στο τμήμα Άκτιο – Αγ. Νικόλαος τα 80 χλμ./ώρα. Η διατομή της κύριας οδού είναι πλάτους 11 μέτρων, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Το έργο περιλαμβάνει 7 ισόπεδους κόμβους (5 στο τμήμα Βόνιτσα – Λευκάδα και 2 στο τμήμα Άκτιο – Αγ. Νικόλαος), παράλληλες οδούς και τεχνικά έργα, όπως η γέφυρα της διώρυγας Κλεοπάτρας, ανοίγματος 33 μέτρων, που συνδέει τη λίμνη Βουλκαριά με το Ιόνιο πέλαγος, δύο κάτω διαβάσεις, 83 κιβωτοειδείς οχετούς κτλ.

Πρόκειται για έργο με αρκετές τεχνικές και γεωλογικές δυσκολίες, το οποίο υλοποιείται με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και διέρχεται από προστατευόμενες περιοχές υψηλού φυσικού κάλους, αλλά και από σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία.

Στο πλαίσιο του έργου κατασκευάζεται και ο νέος αγωγός ύδρευσης Λευκάδας, μήκους σχεδόν 8 χλμ., ο οποίος πρόκειται να εξυπηρετήσει χιλιάδες μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, και σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες αυξημένου πληθυσμού σε βάθος δεκαετιών, με στόχο να αντικαταστήσει τον υφιστάμενο αγωγό, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην περιοχή την δεκαετία του 1980.