Μetlen: Παρέδωσε το Athens-3 (ATH3) για την Digital Realty - Τo μεγαλύτερο Data Center στην Ελλάδα

Το μεγαλύτερο Data Center στην Ελλάδα, το Athens-3 (ATH3) Data Center, παρέδωσε επισήμως η METLEN, μέσω της M Power Projects, για λογαριασμό της Digital Realty.

Το εν λόγω έργο, το οποίο η METLEN είχε αναλάβει να κατασκευάσει ως Κύριος Ανάδοχος (General Contractor) αποτελεί ένα κρίσιμο έργο υποδομής, με τις εγκαταστάσεις του να βρίσκονται στο Κορωπί, Αττικής. Το ATH3 προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες τόσο αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων όσο και παγκόσμιου cloud connectivity, εξυπηρετώντας πελάτες στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως.

Με την ολοκλήρωση και παράδοση του ATH3, η Ελλάδα απέκτησε ένα από τα πλέον εξελιγμένα Data Centers, το οποίο πληροί τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφάλειας, απόδοσης και βιωσιμότητας. Μάλιστα, έχει ήδη προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από κορυφαίους διεθνείς παρόχους υπηρεσιών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική του σημασία για την περιοχή και την αναπτυξιακή του προοπτική.

Το ATH3 data center έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα Athens-1 & Athens-2 (ATH1 & ATH2) και Heraklion-1 (HER1) της Digital Realty στην Ελλάδα.

Η METLEN παραμένει αφοσιωμένη στη συνεχή ανάληψη έργων τεχνολογικών υποδομών που θα ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας ως κεντρικό κόμβο δεδομένων και ψηφιακών υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω και του Τομέα M Power Projects που συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά σε αγορές με υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις.

Η Digital Realty, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα των data centers παγκοσμίως, διαθέτει πάνω από 300 εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 25 χώρες και αποτελεί κορυφαίο πάροχο λύσεων data centers, φιλοξενίας εξοπλισμού (colocation) και διασύνδεσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η συνεργασία της METLEN με την Digital Realty στην Ελλάδα, αναδεικνύει μια νέα δυναμική της Μ Power Projects στην αγορά των Data Centers, προσθέτοντας στο portofolio της έργα υψηλής τεχνολογικής αξίας.