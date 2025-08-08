Metlen: Τιμή-στόχος στα 66 ευρώ και σύσταση «οverweight» από την Morgan Stanley

Η Morgan Stanley ξεκινά εκ νέου την κάλυψή της για τη Metlen Energy & Metals PLC (MTLN.L) μετά την επιτυχημένη επανεισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE), δίνοντας σύσταση στη μετοχή «οverweight» και θέτοντας τιμή-στόχο τα €66 ανά μετοχή, ήτοι +34% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η αναμενόμενη είσοδος της Metlen στον δείκτη FTSE 100 τον επόμενο μήνα αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα και να προσελκύσει σημαντικές εισροές από παθητικά κεφάλαια.

Η Metlen στοχεύει σχεδόν στο διπλασιασμό του EBITDA της από €1,1 δισ. το 2024 σε €1,9-2,1 δισ. μεσοπρόθεσμα, με ένα ισχυρά διαφοροποιημένο στρατηγικό πλάνο. Η ανάπτυξη αναμένεται να προέλθει κατά 60% από την ενίσχυση των βασικών της δραστηριοτήτων (ενέργεια, μέταλλα, παραχωρήσεις υποδομών) και κατά 40% από νέα εγχειρήματα στους τομείς της άμυνας, των ανακυκλώσιμων μετάλλων και των κρίσιμων μετάλλων, όπως το γάλλιο.

Ειδικότερα, οι νέες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν:

-Άμυνα: στόχος για EBITDA €150 εκατ. ετησίως, με ROCE έως 70%

-Ανακυκλώσιμα μέταλλα: στόχος €220 εκατ., αλλά η Morgan Stanley ενσωματώνει προς το παρόν μόλις €110 εκατ. λόγω περιορισμένης ορατότητας

-Κρίσιμα μέταλλα: προσδοκίες για €40 εκατ. EBITDA

Στροφή σε ταμειακές ροές και αποδόσεις

Παρά τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες (€2,6 δισ. σωρευτικό capex έως το 2028), η Metlen προβλέπεται να παραμείνει θετική σε ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) ακόμη και στην περίοδο υψηλών επενδύσεων 2025-2027. Η FCF yield αναμένεται να φτάσει το 13% από το 2028, ενώ η μερισματική απόδοση προβλέπεται να αγγίξει το 6%, με επιπλέον δυνατότητα για επαναγορές μετοχών.

Η Metlen διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 8,4 φορές για το 2025 και μόλις 5,0 φορές για το 2028 με βάση το βασικό σενάριο της Morgan Stanley, σημαντικά χαμηλότερα από τους μέσους όρους των ομοειδών εταιρειών στους κλάδους κοινής ωφέλειας και άμυνας. Επιπλέον, ένα υποθετικό σενάριο αποτίμησης με βάση τις επιμέρους δραστηριότητες (peer-based SoTP) δίνει τιμή από €78 έως €93 ανά μετοχή – δηλαδή 60%-90% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η αποτίμηση DCF αποδίδει:

-€7,2 δισ. στην Ενέργεια (61% του EV)

-€3,7 δισ. στα Μέταλλα (32% του EV), εκ των οποίων €2,4 δισ. στην αλυσίδα αλουμινίου

-€619 εκατ. στις Υποδομές & Παραχωρήσεις

Το bull case της Morgan Stanley φτάνει στα €85/μετοχή με ευνοϊκές παραδοχές για τιμές ενέργειας και μετάλλων, ενώ το bear case τοποθετεί την αποτίμηση στα €30/μετοχή. Οι βασικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές εμπορευμάτων, την τεχνολογική αβεβαιότητα γύρω από τα circular metals, και την ενδεχόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση της στρατηγικής.

Η Morgan Stanley θεωρεί ότι η Metlen προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό ισχυρού αναπτυξιακού αφηγήματος, θεμελιωδών μεγεθών, διαφοροποίησης και ελκυστικής αποτίμησης, ιδίως καθώς η αγορά δεν αποδίδει ακόμη επαρκή αξία στον τομέα των μετάλλων. Η επιτυχής υλοποίηση του πλάνου αναμένεται να οδηγήσει σε επαναξιολόγηση της μετοχής από την αγορά.