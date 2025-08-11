TELEKOM: Συμμετοχή στο IRIS2 για παροχή ασφαλούς συνδεσιμότητας και γρήγορου internet στην Ευρώπη

Στο έργο IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security via Satellite), το μεγάλο διαστημικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής ισχύος, της ψηφιακής αυτονομίας και ασφάλειας της Ευρώπης, καθώς και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στην ήπειρο συμμετέχει η TELEKOM.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το IRIS2 θα αποτελείται από ένα σύστημα 290 δορυφόρων, οι οποίοι θα λειτουργούν τόσο σε μεσαία, όσο και σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Μέσα από ένα τεχνολογικά προηγμένο δορυφορικό δίκτυο συνδεσιμότητας, η ΕΕ θα παρέχει υψηλής ποιότητας αξιόπιστες επικοινωνίες για κυβερνητικές αρχές, ιδιωτικές εταιρείες και Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και γρήγορο internet σε απομακρυσμένες περιοχές, που δεν καλύπτονται επαρκώς από επίγεια δίκτυα.

Όπως αναφέρεται, η TELEKOM συμβάλλει καθοριστικά στο έργο, παρέχοντας συνδεσιμότητα και προηγμένες υποδομές ΙΤ. Ειδικότερα, έχει αναλάβει τον σχεδιασμό σύγχρονων data centers που διαχειρίζονται και αποθηκεύουν τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τους δορυφόρους, και ασφαλών δικτύων WAN (Wide Area Networks) που συνδέουν τα data centers με διάφορα σημεία εντός και εκτός Ευρώπης. Επιπλέον, η TELEKOM σχεδιάζει δίκτυο κορμού 5G, ώστε τα δεδομένα να φτάνουν στους τελικούς χρήστες με πολύ υψηλές ταχύτητες και ελάχιστη καθυστέρηση.

«Το IRIS2 αναμένεται να ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών το 2030. Την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία του έχει αναλάβει για λογαριασμό της ΕΕ η κοινοπραξία SpaceRISE, με επικεφαλής τους διαχειριστές δορυφορικών δικτύων SES, Eutelsat και Hispasat» καταλήγει η ανακοίνωση.