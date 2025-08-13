Metlen: Σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο τα 66 ευρώ από τη BofA

Τι βλέπει η BofA για τις προοπτικές της Metlen μετά την εισαγωγή της στο LSE

Με σύσταση «buy» και τιμή στόχο τα 66 ευρώ ανά μετοχή ξεκινά η Bank of America Securities την κάλυψη της μετοχής της Metlen, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία ολοκλήρωσε την εταιρική αναδιάρθρωση και οι μετοχές της διαπραγματεύονται πλέον στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE).

Η Bofa Securities κάλυψη και για τη δευτερεύουσα ελληνική εισαγωγή των μετοχών της Metlen Plc.

H αποτίμηση βασίζεται σε 9x EBITDA και 1x DCF fair value.

Σύμφωνα με την επενδυτική εταιρεία το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την πορεία της Metlen εστιάζεται στα εξής:

Ένταξη σε δείκτες μετά την εισαγωγή στο LSE — πιθανός καταλύτης για αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ανάπτυξη όγκου: επέκταση αλουμίνας, συνεργασία με Rio Tinto, ανανεώσιμες πηγές.

Circular Metals: τεχνολογία ανάκτησης μεταλλικών οξειδίων από δευτερογενείς πηγές.

Άμυνα: στόχος EBITDA ~150 εκατ. EUR μέσω δραστηριοτήτων MRO και νέων τεχνολογιών (π.χ. μη επανδρωμένα συστήματα).

Πώληση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ για $815 εκατ., με στόχο ανακύκλωση κεφαλαίων σε δραστηριότητες υψηλότερης απόδοσης.

Να σημειωθεί ότι η BofA προχωρά σε μια αισιόδοξη πρόβλεψη για το αλουμίνιο. Θέτει στον στόχο στα $3250/τόνο.

Ίδια τιμή από Mοrgan Stanley

Ίδια τιμή στόχο (66 ευρώ) βλέπει και η Morgan Stanley, με πρόσφατη ανακοίνωσή της, η οποία διατηρεί τη σύσταση Overweight. Μάλιστα, παρουσιάζει και ένα bull-case με την τιμή -στόχο έως τα 85 ευρώ. Ο επενδυτικός οίκος θεωρεί ότι η Metlen προσφέρει ελκυστικό προφίλ απόδοσης λόγω της ανάπτυξης που οφείλεται στο διαφοροποιημένο μοντέλο της και της χαμηλής αποτίμησης.

Η Μetlen διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 8,4 φορές για το 2025 και μόλις 5,0 φορές για το 2028, με βάση το βασικό σενάριο της Morgan Stanley, την ώρα που οι δραστηριότητες integrated utilities & defence – αναμένεται να παράγουν περίπου το 70% του EBITDA το 2028 και αποτιμώνται σημαντικά υψηλότερα στους ανταγωνιστές (συγκριτικά P/E έως και 20 φορές).