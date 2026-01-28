Ασφαλιστικές εισφορές 2026: Πόσο θα πληρώνουν επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες

Αύξηση 2,5% στις ασφαλιστικές εισφορές για περίπου 1,4 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες τίθεται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας στις 31 Ιανουαρίου, εντός της οποίας οι ασφαλισμένοι πρέπει να επιλέξουν αν θα παραμείνουν στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία ή αν θα μετακινηθούν σε υψηλότερη.

Σήμερα, 8 στους 10 επαγγελματίες επιλέγουν την 1η ασφαλιστική κατηγορία, παρά το γεγονός ότι η επιλογή αυτή οδηγεί σε αισθητά χαμηλότερη σύνταξη στο μέλλον.

Τι προβλέπει η αύξηση του 2026

Η αύξηση 2,5% είναι μικρότερη από το 2,6% που είχε αρχικά υπολογιστεί και αντιστοιχεί περίπου στη μισή επιβάρυνση που θα προέκυπτε αν εφαρμοζόταν από το 2026 ο δείκτης μισθών, ο οποίος τελικά μετατέθηκε για το 2027.

Ελεύθεροι επαγγελματίες – Νέες εισφορές 2026

Οι συνολικές εισφορές κύριας ασφάλισης (σύνταξη, υγεία και 10€ υπέρ ανεργίας) διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστική κατηγορία 2025 2026 1η 254,65 € 261,02 € 2η 303,59 € 311,18 € 3η 361,84 € 370,89 € 4η 432,90 € 443,72 € 5η 516,78 € 529,70 € 6η 669,39 € 686,12 €

Νέοι επαγγελματίες (έως 5ετία)

Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη δραστηριότητας, η μηνιαία εισφορά κύριας ασφάλισης αυξάνεται:

160,32 € τον μήνα

(από 156,41 € το 2025)

Αγρότες – Εισφορές 2026

Κατηγορία 2025 2026 1η 145,63 € 149,27 € 2η 174,74 € 179,11 € 3η 209,69 € 214,93 € 4η 251,64 € 257,93 € 5η 302,90 € 310,47 € 6η 394,94 € 404,81 €

Επικουρική ασφάλιση (δικηγόροι – μηχανικοί)

Από 1/1/2026 οι εισφορές διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία 2025 2026 1η 45,43 € 46,57 € 2η 54,76 € 56,13 € 3η 65,25 € 66,88 €

Εφάπαξ (δικηγόροι – μηχανικοί – γιατροί)

Κατηγορία 2025 2026 1η 30,29 € 31,05 € 2η 36,12 € 37,02 € 3η 43,10 € 44,18 €

Χαμηλές εισφορές – χαμηλές συντάξεις

Η επιλογή χαμηλής ασφαλιστικής κατηγορίας έχει μόνιμο αντίκτυπο στο ύψος της σύνταξης.

? Ενδεικτικά παραδείγματα:

1η κατηγορία

40 έτη ασφάλισης: 910 €

35 έτη: 792 €

30 έτη: 691 €

4η κατηγορία

40 έτη: 1.334 €

35 έτη: 1.108 €

30 έτη: 914 €

6η κατηγορία

40 έτη: 1.940 €

35 έτη: 1.561 €

30 έτη: 1.234 €

Συμπέρασμα:

Η παραμονή στην 1η κατηγορία σημαίνει χαμηλότερη σύνταξη για όλη τη ζωή, σε σύγκριση με τις μεσαίες και υψηλές κατηγορίες.

Τι κερδίζει ο ΕΦΚΑ από την αύξηση

Από τις αυξημένες εισφορές του 2026 ο ΕΦΚΑ αναμένει:

Αύξηση εσόδων: 5,6%

Έσοδα από αυτοαπασχολούμενους: 1,42 δισ. €

Έσοδα από αγρότες: 452 εκατ. €

Σύνολο εσόδων 2026:

1,87 δισ. ευρώ

(έναντι 1,77 δισ. ευρώ το 2025)

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι