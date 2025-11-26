Ασφαλιστικές επιχειρήσεις: Στα 21,87 δισ. η αξία ενεργητικού το γ’ τρίμηνο

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 366 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 21.869 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 26 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 527 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 353 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 37 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 175 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 2,4% το γ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 2,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 10.719 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 10.621 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές ομολόγων του εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 49,0% το γ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 49,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 7.143 εκατ. ευρώ, έναντι 6.808 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 32,7% το γ΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 31,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται τόσο σε άνοδο των αποτιμήσεων όσο και σε αγορές μεριδίων του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στα 1.049 εκατ. ευρώ, έναντι 1.057 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε καθαρές πωλήσεις μετοχών του εσωτερικού, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές αγορές μετοχών του εξωτερικού. Το ποσοστό των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,8% το γ΄ τρίμηνο του 2025.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 3.955 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 3.800 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 262 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.994 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 284 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12.413 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 22 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.581 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, το 77,6% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.