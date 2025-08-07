ΕΑΕΕ: Αύξηση 2,5% στην παραγωγή ασφαλίστρων το πεντάμηνο

Η συνολική παραγωγή ασφάλιστρων μηνός Μαΐου 2025 παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη παραγωγή μηνός Απριλίου 2025 κατά 7,4%.

Αύξηση 2,5% στην παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο πεντάμηνο του 2025 δείχνει η έρευνα της ΕΑΕΕ σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν συνολικά 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 41 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 14 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τις 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις , οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας, 1 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 13 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 6 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου – Μαΐου 2025 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2024 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Η ανωτέρω αποτύπωση της παραγωγής ασφαλίστρων, αναφέρεται στην καταγραφή του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τις πρωτασφαλιστικές εργασίες (δεν περιλαμβάνονται οι αντασφαλιστικές αναλήψεις) στο πλήρες των ποσών (ανεξαρτήτως αν αφορούν περιοδικές καταβολές ή εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρων), έτσι όπως ταξινομούνται στους κλάδους ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν. 4364/2016 (κατόπιν της προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος).

Μηνιαία και μέση ετήσια μεταβολή: Μάιος 2025

Η συνολική παραγωγή ασφάλιστρων μηνός Μαΐου 2025 παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη παραγωγή μηνός Απριλίου 2025 κατά 7,4%. Αναλύεται σε μείωση κατά 18,1% για τις ασφαλίσεις Ζωής και αύξηση κατά 3,2% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σε δωδεκάμηνη βάση, η παραγωγή του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη παραγωγή του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2023 – Μαΐου 2024, καταγράφει αύξηση κατά 4,7%. Αναλύεται σε αύξηση 0,1% για τις ασφαλίσεις Ζωής και αύξηση 9,2% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.