Eurostat: Ήπια επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη στο τέλος του 2025 παρά την εμπορική αναταραχή

Με ετήσιο ρυθμό 1,3% «έτρεξε» η ανάπτυξη της ευρωζώνης στη δύση του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της οικονομίας του μπλοκ απέναντι στο χάος που προκάλεσαν στο διεθνές και το διατλαντικό εμπόριο οι αμερικανικοί δασμοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι μεγαλύτερες οικονομίες της Γηραιάς Ηπείρου, με την Ισπανία να ξεχωρίζει για άλλη μία φορά, στήριξαν τη θετική πορεία της οικονομίας.

Ειδικότερα, από τα προκαταρκτικά στοιχεία προκύπτει ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκε ανάπτυξη 1,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3%. Σημειώνεται ότι στο σύνολο της Ε.Ε., το ποσοστό της ανάπτυξης άγγιξε το 1,4% και το 0,3% σε ετήσιο και τριμηνιαίο επίπεδο αντίστοιχα.

Η Γερμανία είχε τριμηνιαία ανάπτυξη 0,3% και 0,4% ετήσια, η Γαλλία είχε 0,2% και 1,1% αντίστοιχα, η Ιταλία 0,3% και 0,8% και η Ισπανία είχε εντυπωσιακή επίδοση 0,8% και 2,6%.

Στη Γερμανία, η κατανάλωση των νοικοκυριών και οι κρατικές επενδύσεις ήταν οι βασικοί μοχλοί της ανάπτυξης.

Για τη Γαλλία, το δεύτερο εξάμηνο του 2025 επισκιάστηκε από ακόμη μία κυβερνητική κατάρρευση και έντονες αντιπαραθέσεις γύρω από τις αυξήσεις φόρων και τις περικοπές δαπανών, που κρίνονται απαραίτητες για τον περιορισμό του μεγάλου δημοσιονομικού ελλείμματος. Ωστόσο, η καταναλωτική δαπάνη επιταχύνθηκε, σημειώνοντας αύξηση 0,3%, στηρίζοντας την οικονομία.

Η ισπανική οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εδώ και αρκετά χρόνια, κυρίως χάρη στην άνθηση του τουρισμού και τη μετανάστευση. Η τελευταία ισχυρή επίδοση οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε νωρίτερα η στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Στην Ιταλία, το εξωτερικό εμπόριο λειτούργησε ως τροχοπέδη για την οικονομία, αλλά η αρνητική επίδραση αντισταθμίστηκε πλήρως από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση.

Θετικά σημάδια το 2026

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ευρωζώνης μετά την αύξηση των αμερικανικών δασμών το περασμένο έτος. Μάλιστα, οι προβλέψεις για το 2026 δείχνουν ανάπτυξη άνω του 1% ιδίως χάρη στη Γερμανία, όπου το κολοσσιαίο πακέτο ενίσχυσης αμυντικών δαπανών και επενδύσεων σε υποδομές αναμένεται να βγάλει τη μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ από τη μακρά περίοδο στασιμότητας. Βέβαια, είναι ακόμη νωρίς για «λήξη συναγερμού», καθώς ο Donald Trump με αφορμή τη Γροιλανδία απείλησε πρόσφατα για νέα μέτρα. Επίσης, θα μπορούσε να λειτουργήσει επιβαρυντικά η ενίσχυση του ευρώ, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών.

Τουλάχιστον στο μέτωπο του πληθωρισμού, το μπλοκ αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι τιμές σταθεροποιούνται κοντά στον στόχο της ΕΚΤ, επιτρέποντας τη διατήρηση των επιτοκίων στο 2%.

Ερευνα της ΕΚΤ ανάμεσα σε καταναλωτές της ευρωζώνης έδειξε ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες για τους επόμενους 12 μήνες παρέμειναν σταθερές στο τέλος του 2025, ενώ κατέγραψε και μια ελαφρώς πιο θετική στάση απέναντι στην οικονομία.

Οι επιχειρήσεις, πάντως, παραμένουν επιφυλακτικές. Η εμπιστοσύνη κινείται σε χαμηλά επίπεδα και παρότι η εμβληματική εμπορική συμφωνία που υπεγράφη πριν λίγες ημέρες μεταξύ Ε.Ε. και Ινδίας ανοίγει νέες εξαγωγικές προοπτικές, ενδέχεται ταυτόχρονα να προκαλέσει την αντίδραση του Donald Trump