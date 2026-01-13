Euroxx: Οι πέντε μετοχές που προτείνει για το 2026 - Τράπεζες, ανάπτυξη και MSCI στο επίκεντρο

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα θα ξεχωρίσει στις αγορές, σύμφωνα με την Euroxx, καθώς η αύξηση του ΑΕΠ παραμένει βιώσιμη, οι αποτιμήσεις είναι ελκυστικές και τα θεμελιώδη μεγέθη ισχυρά.

Όπως επισημαίνεται στο outlook της για το 2026, παρά την ιδιαίτερα ισχυρή απόδοση του 2025, οι τράπεζες εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αποτελούν τον βασικό μοχλό δυναμικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υποστηριζόμενες από ελκυστικές αποτιμήσεις και έντονη πιστωτική ανάπτυξη. Παράλληλα, οι ελληνικές μη χρηματοοικονομικές εισηγμένες προσφέρουν έναν σταθερό συνδυασμό ανάπτυξης και ανθεκτικών θεμελιωδών στοιχείων.

Η πρόβλεψη για την ελληνική οικονομία παραμένει σαφώς υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το πολιτικό περιβάλλον εμφανίζεται σταθερό, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί το προβάδισμα και τις επόμενες εθνικές εκλογές να τοποθετούνται χρονικά τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027. Υπό αυτό το πρίσμα, η Euroxx διατηρεί θετική στάση για την Ελλάδα, με τον τραπεζικό κλάδο να ανοίγει τον δρόμο για ακόμη μία ισχυρή χρονιά για το σύνολο της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Ισχυρή υπεραπόδοση το 2025

Ο δείκτης MSCI Greece κατέγραψε άνοδο 52% το 2025, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι του MSCI All Country World Index (+21%) και του MSCI Emerging Markets (+34%). Και το 2025, βασικός καταλύτης της ανόδου ήταν οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά μέσο όρο κατά 80%, ακολουθώντας τη δυναμική των ευρωπαϊκών τραπεζών, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει με άνοδο 122%.

Αξιόλογες επιδόσεις κατέγραψαν και μη τραπεζικές μετοχές, όπως οι Avax (+94%), Παπουτσάνης (+61%), Cenergy (+59%), Alter Ego (+58%), ΔΕΗ (+46%), Aegean (+43%), Titan (+39%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+37%).

Στο προσκήνιο πιθανή αναβάθμιση από τον MSCI

Η Euroxx σημειώνει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει διαρκή βελτίωση στους δείκτες που απαιτούνται για τη μετάβαση σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, με μοναδικό περιορισμό τη χρονική διάρκεια πλήρωσης των σχετικών κριτηρίων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, το 2026 θα μπορούσε να αποτελέσει το έτος κατά το οποίο η Ελλάδα θα ενταχθεί σε watchlist για πιθανή αναβάθμιση σε Ανεπτυγμένη Αγορά, με πιθανότερο χρονικό σημείο το εξαμηνιαίο review του MSCI τον Ιούνιο του 2026.

Ισχυρές οικονομικές προοπτικές

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης άνω του 2,0% το 2026, με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνουν λόγο για 2,2% και της Τράπεζας της Ελλάδος για 2,1%. Οι βασικοί μοχλοί παραμένουν οι επενδύσεις, η κατανάλωση και οι εξαγωγές, με αιχμή τον τουρισμό, ενώ η χώρα εμφανίζει ανώτερη πρωτογενή δημοσιονομική επίδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Υπάρχει συνέχεια

Παρότι η εξαιρετική επίδοση του 2025 θα είναι δύσκολο να επαναληφθεί, η Euroxx εκτιμά ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Καθοριστικοί παράγοντες παραμένουν η ανάπτυξη του ΑΕΠ άνω του 2%, υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, το σταθερό πολιτικό περιβάλλον ενόψει των εκλογών του 2027, οι ελκυστικές αποτιμήσεις (μέσο P/E περίπου 10x στα κέρδη του 2026) και η ισχυρή μονοψήφια αύξηση των κερδών ανά μετοχή.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται σήμερα περίπου στις 9 φορές τα εκτιμώμενα καθαρά κέρδη του 2026, με discount 15%–20% έναντι των περιφερειακών ομοειδών τους, παρά το ευνοϊκότερο μακροοικονομικό περιβάλλον και την ισχυρότερη πιστωτική ανάπτυξη. Η Euroxx εκτιμά ότι το συγκεκριμένο discount θα περιοριστεί εντός του 2026.

Οι κορυφαίες επιλογές της Euroxx

Η χρηματιστηριακή αναμένει ότι οι τραπεζικές μετοχές θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν και το 2026. Οι κορυφαίες της επιλογές από τον κλάδο είναι οι Eurobank, Πειραιώς και Τράπεζα Κύπρου. Από τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ξεχωρίζουν οι Metlen και Titan, ενώ από τη μικρότερη κεφαλαιοποίηση διατηρεί θετική στάση για τις Alter Ego, Avax και Autohellas.

Eurobank <EUROB GA>

Η μετοχή της Eurobank υποαπέδωσε έναντι των ομοειδών το 2025, καταγράφοντας άνοδο 54% έναντι 80% του τραπεζικού δείκτη FTSE ASE Banks και του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη SX7E. Κατά την άποψή μας, η υποαπόδοση αυτή δεν συνδέεται με τα θεμελιώδη μεγέθη, καθώς η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης της αρχικής καθοδήγησης για απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 15% το 2025. Ως αποτέλεσμα, η Eurobank διαπραγματεύεται πλέον σε ιδιαίτερα ελκυστικές αποτιμήσεις, με P/E 7,9x και P/TBV 1,2x για το 2027, δηλαδή περίπου 20% χαμηλότερα από τους περιφερειακούς ομοειδείς. Παράλληλα, διαθέτει κορυφαίο ROTE (16% το 2027) και πιο διαφοροποιημένες δραστηριότητες, με παρουσία σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Τράπεζα Πειραιώς <TPEIR GA>

Η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι ελληνικών και περιφερειακών τραπεζών, παρά την επιτυχημένη αναδιάρθρωση. Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2027, η Πειραιώς διαπραγματεύεται με P/E 7,5x, δηλαδή περίπου 25% χαμηλότερα από τους περιφερειακούς ανταγωνιστές. Αναμένουμε σταδιακή σύγκλιση των αποτιμήσεων, λόγω της ισχυρής κερδοφορίας, της ομαλοποιημένης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROTE ~15%), της ισχυρής πιστωτικής ανάπτυξης και της επιτυχούς αναδιάρθρωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η Πειραιώς προσφέρει έναν ισχυρό συνδυασμό αύξησης κερδών ανά μετοχή (περίπου 10% CAGR 2025-28), κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 στο 13%) και υψηλών αποδόσεων.

Τράπεζα Κύπρου <BOCHGR GA>

Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 9,6x για το 2026, βάσει συντηρητικών εκτιμήσεων, δηλαδή με υπερβολική έκπτωση περίπου 10% έναντι των περιφερειακών τραπεζών. Εκτιμούμε ότι η Τράπεζα Κύπρου θα έπρεπε να διαπραγματεύεται με premium, λόγω του υψηλού πλεονάζοντος κεφαλαίου (CET1 20,5% τον Σεπτέμβριο 2025), της ικανοποιητικής πιστωτικής ανάπτυξης και των ισχυρών αποδόσεων. Το βιώσιμο ROTE εκτιμάται περίπου στο 15% από το 2026 και μετά, ενώ προσαρμοσμένο για το πλεονάζον κεφάλαιο φτάνει το 19%-20%. Αναμένουμε ισχυρές διανομές στο μέλλον (μέσες αποδόσεις άνω του 7% ετησίως μέσω μερισμάτων ή/και επαναγορών).

Metlen Energy & Metals <MTLN GA>

Μετά από ένα «roller coaster» το 2025, η μετοχή της Metlen έκλεισε τη χρονιά με άνοδο 27%. Η άνοδος του Αυγούστου, λόγω προσδοκιών ένταξης στον FTSE 100, ακολούθησε διόρθωση μετά το απρόσμενο πλήγμα στο έργο Protos. Το τέλος του 2025 ήταν πιο θετικό, χάρη στην πώληση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη Χιλή και τον διαγωνισμό για μονάδα αλουμινίου στη Δουνκέρκη. Για το 2026, παραμένουμε αισιόδοξοι, λόγω της ισχυρής απόδοσης της καθετοποιημένης ενεργειακής δραστηριότητας, της στρατηγικής ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων ΑΠΕ, της συνεισφοράς του αμυντικού τομέα και της θετικής δυναμικής στο αλουμίνιο. Πιθανή εξαγορά της μονάδας στη Δουνκέρκη θα αποτελούσε θετικό καταλύτη, διπλασιάζοντας τη δυναμικότητα διύλισης στην Ευρώπη.

Titan Cement <TITC GA>

Η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά περίπου 50% από την αναβάθμιση σε Overweight τον Οκτώβριο του 2025. Παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το 2026, με βάση τις προοπτικές που παρουσιάστηκαν στο Investor Day και τις πρόσφατες εξαγορές σε Γαλλία, Τουρκία και ΗΠΑ. Η Titan προσφέρει μοναδικό συνδυασμό υψηλής ανάπτυξης (CAGR κερδών ~12% έως το 2029) και ισχυρής απόδοσης επενδεδυμένου κεφαλαίου (ROIC ~15%). Παρά την πρόσφατη αναβάθμιση, η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση, με EV/EBITDA 7,4x για το 2026, έναντι 8,5x των μη αμερικανικών ομοειδών και 14,5x των αμερικανικών.