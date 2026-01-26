Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Νεκρές 4 εργαζόμενες

Τέσσερις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Η φωτιά ξεκίνησε μετά από μια εκκωφαντική έκρηξη, γύρω στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα, από το υπόγειο του εργοστασίου.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έτριζαν τα τζάμια στην πόλη των Τρικάλων, 7-8 χιλιόμετρα μακριά, και προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου, καθώς και την πτώση πάνελ λόγω του ωστικού κύματος.

Το τμήμα που καίγεται είναι το παλιό τμήμα του εργοστασίου, καθώς μπροστά απ’ αυτό έχει δημιουργηθεί ένα νέο τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκονταν πέντε γυναίκες εργαζόμενες. Οι τρεις έχουν εντοπιστεί νεκρές ενώ υπάρχουν φόβοι ότι και οι άλλες δύο γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με εργαζόμενο στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Ήταν σε λειτουργία

Το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά την στιγμή του συμβάντος, με 13 εργαζόμενους. Οκτώ άτομα κατάφεραν να βγουν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε στον ΣΚΑΪ πως «στο νοσοκομείο Τρικάλων έχουν μεταφερθεί 6 εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης. Είναι καλά στην υγεία τους, έχουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι αγνοούμενοι που τους ψάχνουν οι Αρχές».

Στο σημείο έχουν σπεύσει 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες.

«Υπάρχει αναφορά από τους υπεύθυνους του εργοστασίου ότι υπήρχαν άλλοι 5 εργαζόμενοι. Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, επιχειρούν οι πυροσβέστες, οπότε προφανώς και δεν μπορούν να εισέλθουν και θα πρέπει να περιμένουμε να θέσουν υπό έλεγχο τη πυρκαγιά για να ξεκαθαρίσει πόσοι εργαζόμενοι είναι», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας απαρηγόρητοι, μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο.

Στο σημείο και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα.

H ανακοίνωση της «Βιολάντα»

Πριν να γίνει γνωστή η τραγική εξέλιξη από τη φωτιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, η «Βιολάντα» σε ανακοίνωσή της ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας σήμερα είναι με τις οικογένειες των θυμάτων

Θερμά συλλυπητήρια εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου.

«Δυστυχώς η ημέρα ξεκίνησε στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα, σε μια σύγχρονη μονάδα τροφίμων. Η σκέψη μας σήμερα είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Να τους εκφράσω και εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου τα θερμά μας συλλυπητήρια. Ήδη κλιμάκιο της Πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια αυτής της τραγωδίας, έτσι ώστε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου αναλογούν», είπε ο πρωθυπουργός.

Κεραμέως: Στον τόπο της πυρκαγιάς ελεγκτικοί μηχανισμοί

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς, δήλωσε η υπουργός Εργασίας με ανάρτησή της στο X.

«Η τραγική εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση, με τον εντοπισμό εργαζομένων νεκρών, προκαλεί βαθύτατη θλίψη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, μαζί με τους τραυματίες και όσους δοκιμάζονται αυτές τις ώρες. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς. Όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτίων και συνθηκών του τραγικού συμβάντος», έγραψε η κα Κεραμέως.