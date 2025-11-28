Jefferies: Mεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης για ελληνικές τράπεζες o ασφαλιστικός κλάδος

Σαν μια ευκαιρία ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες περιγράφει η Jefferies την ασφαλιστική αγορά, σημειώνοντας ότι αφότου η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς αναμόρφωσε τον κλάδο, πλέον η Εθνική Τράπεζα καλείται να καλύψει το κενό, επιδιώκοντας μια νέα συνεργασία.

Οι ασφάλειες εμφανίζουν χαμηλή διείσδυση στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνει η Jefferies. To 2023, το σύνολο των ασφαλίστρων αντιστοιχούσε στο 2,3% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου ήταν περίπου 5%.

Οι τράπεζες έχουν αναφερθεί στην ευκαιρία να αυξήσουν τα έσοδα από προμήθειες κλείνοντας αυτό το χάσμα, μέσω του cross-selling τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων.

Μάλιστα, ο οίκος φέρνει το παράδειγμα του asset management, ενός άλλου τομέα που εμφανίζει χαμηλή διείσδυση στην Ελλάδα, ο οποίος κατέγραψε στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αύξηση περίπου 50% στις προμήθειες.

Αναφερόμενη στο deal της Τράπεζας Πειραιώς με την Εθνική Ασφαλιστική, ύψους 600 εκατ. ευρώ, η Jefferies σημειώνει ότι η τράπεζα περιμένει θετική επίδραση άνω του 5% στα κέρδη ανά μετοχή, με την επίπτωση στα κεφάλαια να είναι 150 μονάδες βάσης στο CET1.

Αν και το 2026-2027 αναμένεται να είναι μεταβατικές χρονιές για την ενοποίηση, η διοίκηση βλέπει περιθώρια για καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το guidance –της τάξης των 100 εκατ. ευρώ στα κέρδη προ φόρων- από το 2028 και μετά.

Εν τω μεταξύ, η Eurobank έκλεισε συμφωνία για την εξαγορά της Eurolife στην Ελλάδα και όπως η Τράπεζα Πειραιώς, περιμένει θετική επίδραση 5% στα κέρδη ανά μετοχή και περίπου 100 μονάδες βάσης στο RoTBV, με αντίκτυπο 120 μονάδων βάσης στο CET1.

Alpha και Εθνική Τράπεζα ακολουθούν την προσέγγιση των συνεργασιών. Το 2020 η Alpha Bank μπήκε σε αποκλειστική συμφωνία διανομής με την Assicurazioni Generali, ενώ η Εθνική εισήλθε σε μια αντίστοιχη 15ετή συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική το 2022. Έπειτα από την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, η Jefferies εκτιμά ότι η τράπεζα θα εξετάσει την αναζήτηση μιας νέας συμφωνίας συνεργασίας στις ασφάλειες. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η NN Hellas (που είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική στην Ελλάδα), έχασε την συνεργασία διανομής της με την Πειραιώς.

Κατόπιν τούτων, η Jefferies σημειώνει ότι η Εθνική έχει πλεονάζοντα κεφάλαια και ένα κενό που πρέπει να καλύψει. Το τρίτο τρίμηνο είχε δείκτη CET1 στο 19% ή 500 μονάδες βάσης πάνω από τον εσωτερικό της στόχο για 14%.

Σε ένα σενάριο όπου η Εθνική Τράπεζα θα χρειαζόταν έναν νέο πάροχο ασφαλιστικών προϊόντων, η Jefferies πιστεύει ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αποκτήσει συμμετοχή σε μια εταιρεία στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα μέσω ενός joint venture ή μιας 100% εξαγοράς, που θα παρέχει αύξηση κερδών για τον όμιλο.

Ο οίκος εκτιμά ότι οποιαδήποτε εξαγορά ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα δεν θα απαιτήσει ένα σημαντικό ποσό και ότι η Εθνική Τράπεζα θα διατηρήσει μεγάλα ποσά πλεονάζοντος κεφαλαίου.