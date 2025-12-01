Νάγκελ (ΕΚΤ): Τα επιτόκια βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε «καλή κατάσταση»

Οι ρυθμίσεις της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δεν ανησυχούν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιοακίμ Νάγκελ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι αισθάνεται άνετα με την παρούσα κατάσταση.

«Οι προβλέψεις μας υποδηλώνουν επίσης ότι τα επιτόκια βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καλή κατάσταση», δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank τη Δευτέρα σε ομιλία του στη Σεούλ, επαναλαμβάνοντας αυτό που έχει γίνει η τυπική ατάκα των αξιωματούχων της ΕΚΤ τους τελευταίους μήνες. «Η νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος είναι γενικά ουδέτερη αυτή τη στιγμή».

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ προετοιμάζονται για την τελευταία τους συνάντηση του έτους αυτόν τον μήνα, με τους επενδυτές και τους οικονομολόγους να αναμένουν ευρέως μια τέταρτη συνεχόμενη διατήρηση των επιτοκίων. Οι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αισθάνονται άνετα με τις τρέχουσες, γενικά ουδέτερες ρυθμίσεις πολιτικής, καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω στο 2% και η οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα στους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ, σημειώνει το Bloomberg.

Ωστόσο, ορισμένοι κεντρικοί τραπεζίτες ανησυχούν για τους κινδύνους καθοδικής πορείας για την οικονομική δραστηριότητα και την αύξηση των τιμών καταναλωτή, και οι νέες προβλέψεις που αναμένονται τον Δεκέμβριο θα μπορούσαν να δείξουν πληθωρισμό το 2026 και το 2027 κάτω από 2%, γεγονός που θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις εκκλήσεις για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο ή για διατήρηση περαιτέρω χαλάρωσης στο τραπέζι για το επόμενο έτος.

Στο σωστό επίπεδο το κόστος δανεισμού

Οι προβλέψεις «θα περιλαμβάνουν μια αρχική πρόβλεψη για το 2028», δήλωσε ο Νάγκελ, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο επιθετικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. «Με βάση αυτές τις προβλέψεις, θα είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε εάν βρισκόμαστε ακόμη σε καλό δρόμο για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου μας για τον πληθωρισμό», είπε ο ίδιος.

Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε καλή θέση, με το κόστος δανεισμού να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σωστό επίπεδο. Τα στοιχεία της Τρίτης αναμένεται να δείξουν ότι ο πληθωρισμός στην περιοχή των 20 κρατών θα παραμείνει στο 2,1% τον Νοέμβριο, επιβεβαιώνοντας προηγούμενη έρευνα του Bloomberg που έδειχνε ότι οι τιμές καταναλωτή στην ευρωζώνη πιθανότατα αυξήθηκαν κατά 2,1% τον Νοέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο -σύμφωνα με τον μέσο όρο 29 προβλέψεων. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τα ευμετάβλητα στοιχεία όπως η ενέργεια, αναμένεται να παραμείνει στο 2,4%.

Τέτοια ποσοστά για τα τελικά στοιχεία πληθωρισμού πριν από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 18 Δεκεμβρίου ενδέχεται να ενισχύσουν την αποφασιστικότητα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να διατηρήσουν αμετάβλητο το κόστος δανεισμού. Αυτό θα τους επιτρέψει να επικεντρωθούν στις κρίσιμες τριμηνιαίες προβλέψεις τους, με την πρώτη πρόβλεψη να εκτείνεται μέχρι το 2028.