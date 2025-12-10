EKT: Αλλάζει στάση το 2026 - Επι τάπητος η αύξηση των επιτοκίων

Τη Δευτέρα, το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Isabel Schnabel είχε δηλώσει στο Bloomberg ότι αισθάνεται «αρκετά άνετα» με τις προβλέψεις των επενδυτών

Πληθαίνουν οι φωνές που αποκλείουν περαιτέρω χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ μάλιστα αυξάνονται οι προβλέψεις για επικείμενη αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής. Πλέον, οι επενδυτές εκτιμούν ότι η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων το επόμενο έτος ανέρχεται στο 50%.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Gediminas Simkus, δήλωσε ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, καθώς η οικονομική δραστηριότητα και ο πληθωρισμός αποδείχθηκαν ισχυρότερα από το αναμενόμενο. Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Λιθουανίας δήλωσε την Τρίτη ότι οι κίνδυνοι επιβράδυνσης που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη των 20 χωρών έχουν υποχωρήσει, επικαλούμενος στοιχεία όπως η πρόσφατη ανοδική αναθεώρηση του ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου.

«Έχουμε ένα ποσοστό πληθωρισμού που είναι σχεδόν κοντά στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγής των επιτοκίων — όχι μόνο στην επόμενη συνεδρίαση τον Δεκέμβριο, αλλά και σε μελλοντικές συνεδριάσεις», δήλωσε ο Simkus σε συνέντευξη στο Βίλνιους.

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν μια αλλαγή στάσης για τον Simkus, ο οποίος τον Οκτώβριο είχε δηλώσει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ο πληθωρισμός να υπολείπεται του στόχου της ΕΚΤ για 2% παρά να τον υπερβεί, προτρέποντας τους συναδέλφους του στο Διοικητικό Συμβούλιο να μην αποκλείσουν μια ένατη μείωση του κόστους δανεισμού σε αυτόν τον κύκλο.

«Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι κίνδυνοι είναι αρκετά ισορροπημένοι όσον αφορά τόσο τον πληθωρισμό όσο και το ΑΕΠ», δήλωσε ο Simkus. Αυτό πιθανώς σημαίνει ότι η επόμενη απόφαση για τη νομισματική πολιτική στις 18 Δεκεμβρίου — όπου δεν αναμένεται καμία αλλαγή στα επιτόκια — «δεν θα είναι δύσκολη».

Πράγματι, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φαίνεται τώρα να συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει αρκετά κοντά στον στόχο τους στο άμεσο μέλλον και ότι η οικονομία αντέχει αρκετά καλά σε αντίξοες συνθήκες, όπως το εμπόριο και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η αναφορά σε αύξηση επιτοκίων

Τη Δευτέρα, το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Isabel Schnabel είχε δηλώσει στο Bloomberg ότι αισθάνεται «αρκετά άνετα» με τις προβλέψεις των επενδυτών ότι την επόμενη φορά που η ΕΚΤ θα αλλάξει τα επιτόκια, θα είναι για να τα αυξήσει — αν και «όχι σύντομα», όπως είπε.

Τα σχόλιά της — που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα — ώθησαν τις αγορές να αρχίσουν να μειώνουν τις υπόλοιπες προβλέψεις τους για περαιτέρω χαλάρωση της ΕΚΤ, πυροδοτώντας αργότερα μια παρόμοια ανατιμολόγηση σε όλο τον κόσμο.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Francois Villeroy de Galhau, αντέδρασε την Τετάρτη στις δηλώσεις του Schnabel, δηλώνοντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1 ότι «όπως φαίνεται σήμερα, δεν υπάρχει πραγματικά κανένας λόγος να προβλέψουμε αύξηση των επιτοκίων στο εγγύς μέλλον, σε αντίθεση με ορισμένες φήμες και εικασίες που μπορεί να έχουν ακουστεί».

Ομοίως, ο Simkus δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να σκεφτούμε αυξήσεις των επιτοκίων, λέγοντας ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» ότι ο πληθωρισμός θα υπερβεί τον στόχο του 2%. «Αυτό που μας έμαθαν τα τελευταία χρόνια είναι να μην σκιαγραφούμε πολύ μακρινές προοπτικές και να λέμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», είπε.