Εθνική Τράπεζα: Ανεβάζει στα 15 ευρώ την τιμή-στόχο η Piraeus Securities - Eμφαση στην ανάπτυξη

Στα 15 ευρώ (από 10,2 ευρώ προηγουμένως), ανέβασε την τιμή στόχο της Εθνικής Τράπεζας η Piraeus Securities, με την προσδοκώμενη απόδοση να διαμορφώνεται στο 25% (μαζί με τα μερίσματα) διατηρώντας παράλληλλα τη σύσταση σε outperform

Η Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το πιο υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων που διαμορφώνεται στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αναλυτές της εκτιμούν ότι οι κινδύνους που σχετίζονται με τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη είναι τώρα ισχυρά ισορροπημένοι, με τις μειώσεις των επιτοκίων να παραμένουν περιορισμένες στο άμεσο μέλλον, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει τη κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών.

Συγκεκριμένα, η Piraeus Securities αναβάθμισε την εκτίμηση για την αποδοτικότητα της Εθνικής Τράπεζας (ROTE) στο 15%, αυξάνοντάς την από το 12% που προβλεπόταν προηγουμένως.

Παράλληλα, ο στόχος για τον δείκτη P/TBVPS ορίστηκε στο 1,4x, με την Piraeus Securities να εκτιμά ότι οι μέτοχοι της τράπεζας μπορούν να αναμένουν συνολική απόδοση της τάξεως του 25%, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μερίσματος (το ποσοστό διανομής φτάνει το 60% το 2025 και το 75% το 2026).

Οι προοπτικές για τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της θέσης της Εθνικής Τράπεζας ενισχύονται από το ενδιαφέρον ξένων τραπεζών για εξαγορές μεριδίων στις ελληνικές τράπεζες.

Παράλληλα, η διοίκηση της Εθνικής έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για στρατηγικές εξαγορές που θα ενισχύσουν τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με άλλους ανταγωνιστές του κλάδου.

Η τράπεζα φαίνεται να εξετάζει ιδιαίτερα ευκαιρίες στον τομέα της ασφάλισης, καθώς οι προμήθειες από το bancassurance παραμένουν μικρό ποσοστό των συνολικών εσόδων, αφήνοντας περιθώρια για σημαντική αύξηση της κερδοφορίας.

Η εκτίμηση για την κερδοφορία

Η Piraeus Securities ανέβασε τις προβλέψεις της για τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας κατά περίπου 11% ετησίως κατά μέσο όρο για την περίοδο 2025-2027, λόγω ισχυρότερων όγκων δανείων και καλύτερης τιμολόγησης καταθέσεων.

Ως αποτέλεσμα, η εκτίμηση για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 5,0% ετησίως. Η εκτίμηση για τα καθαρά κέρδη το 2025 ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ, με την τάση να παραμένει σταθερή το 2026 και να αυξάνεται περίπου 10% το 2027, φτάνοντας τα 1,25 δισ. ευρώ, υποστηριζόμενα από την ανάπτυξη των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία αναμένεται να φτάσουν τα 2,26 δισ. ευρώ το 2027.

Αν και η Εθνική Τράπεζα παραμένει ευαίσθητη στις μεταβολές των επιτοκίων λόγω της δομής του ισολογισμού της, οι αναλυτές της Piraeus Securities εκτιμούν ότι μειώσεις των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στο 1,5% θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στην κερδοφορία και στην αποτίμηση της τράπεζας.

Αντιθέτως, σε σενάριο με επιτόκια κάτω από το 1,5%, η πίεση στην τράπεζα θα ήταν μεγαλύτερη, ενώ ακόμη και σε σενάριο χαμηλών επιτοκίων (1%), η Piraeus Securities προβλέπει ότι η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να αποδίδει ένα υγιές ROTE της τάξεως του 12% και απόδοση μερίσματος περίπου 5,0%, με ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα να διασφαλίζουν τη συνέχιση των πληρωμών στους μετόχους.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος σε μετρητά, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 της συνολικής πληρωμής μερίσματος 60% για τα κέρδη του οικονομικού έτους 2025. Το ποσό της διανομής ανέρχεται σε 225 εκατ. ευρώ ή περίπου 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 10η Νοεμβρίου 2025.