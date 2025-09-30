Εθνική Τράπεζα: Σε συμφωνία για πώληση NPEs λιανικής ύψους 100 εκατ. ευρώ

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 45% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου

Σε οριστική συμφωνία με επενδυτικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Bain Capital, ήλθε η Εθνική Τράπεζα για την πώληση πακέτου «κόκκινων» ανοιγμάτων ύψους 100 εκατ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο.

Πρόκειται για απαιτήσεις από χαρτοφυλάκιο με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών, στεγαστικών δανείων, καθώς και πιστώσεων προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και αναμένεται να ενισχύσει τα συνολικά της κεφάλαια.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 45% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου. Αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το α’ τρίμηνο του 2026.

Mετά την ολοκλήρωσή της, η Bain Capital πρόκειται να αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενώ το δικηγορικό γραφείο Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουρος νομικός σύμβουλος.