Τράπεζες: Αναβαθμίζει τις τιμές στόχους κατά 10-15% η Alpha Finance - "Βλέπει" άνοδο της κερδοφορίας

Η Alpha Finance, σε νέα της έκθεση για τον τραπεζικό κλάδο, προχωρά σε αναβάθμιση των τιμών στόχων για τις ελληνικές τράπεζες κατά 10-15%, ενσωματώνοντας στις προβλέψεις της την ισχυρότερη πιστωτική επέκταση, τις βελτιωμένες τάσεις στο κόστος καταθέσεων και την ευνοϊκή εικόνα στα έσοδα από προμήθειες, τα οποία αντισταθμίζουν την πίεση από τα χαμηλότερα επιτόκια.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η χρηματιστηριακή, η πιστωτική επέκταση εξακολουθεί να καθοδηγείται κυρίως από τα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ παράλληλα τα δάνεια προς ιδιώτες εμφανίζουν σημάδια σταθεροποίησης.

Επιπρόσθετα, πρωτοβουλίες του ελληνικού κράτους αναμένεται να στηρίξουν την αγορά στεγαστικών δανείων, ενώ το χαμηλό κόστος καταθέσεων (σε επίπεδο τιμολόγησης και μείγματος), σε συνδυασμό με τις στρατηγικές αντιστάθμισης και τα αυξανόμενα χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος, συνεχίζουν να ενισχύουν τα καθαρά έσοδα τόκων.

Οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της Alpha Finance οδηγούν σε αύξηση εσόδων κατά 1,9% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2025–2027, ενώ η προ προβλέψεων κερδοφορία (PPI) και τα καθαρά κέρδη ενισχύονται κατά 2,6% και 3,7% αντίστοιχα.

Οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της Alpha Finance για την απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώνονται στο 15,5% για το 2025 και στο 14,7% για το 2026.

Οι νέες τιμές στόχοι είναι υψηλότερες σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, καθώς ενσωματώνουν τις αναβαθμισμένες εκτιμήσεις κερδοφορίας και την μετακύλιση των αποτιμήσεων στο 2026.

Αναλυτικότερα, η Alpha Finance επιβεβαιώνει τη σύσταση "Αγορά" για την Τράπεζα Κύπρου, με νέα τιμή στόχο τα €8,60, η οποία παραμένει η κορυφαία επιλογή της από τον τραπεζικό κλάδο. Αντίστοιχα, διατηρείται η σύσταση

"Αγορά" για τη Eurobank, με τιμή στόχο στα €3,80, ως η προτιμώμενη περίπτωση μεταξύ των εγχώριων τραπεζών, λόγω της ισχυρής κερδοφορίας και των υψηλών μερισματικών αποδόσεων.

Θετική παραμένει η στάση και για την Τράπεζα Πειραιώς (τιμή στόχος €7,70), όπου εκτιμάται ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω re-rating.

Για την Εθνική Τράπεζα, διατηρείται η σύσταση "Διακράτηση" με τιμή στόχο τα €12,80, καθώς η τρέχουσα αποτίμηση αφήνει περιορισμένο ανοδικό περιθώριο έναντι των εγχώριων ανταγωνιστών.

Η Alpha Finance εκτιμά ότι ο τραπεζικός κλάδος διαπραγματεύεται σε ελκυστικά επίπεδα (1,15x P/TBV και 8,1x P/E στις εκτιμήσεις 2026), με περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης, λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές κερδοφορίας, την κεφαλαιακή ευελιξία και την ανοδική τάση των αντίστοιχων ευρωπαϊκών τραπεζών. Από τις αρχές του έτους οι μετοχές των τραπεζών υπό κάλυψη έχουν ενισχυθεί κατά 71,4%, ξεπερνώντας τις ευρωπαϊκές, κυρίως λόγω re-rating, γεγονός που οδηγεί τους αναλυτές σε πιο προσεκτική στάση βραχυπρόθεσμα, προκρίνοντας σταδιακές τοποθετήσεις.