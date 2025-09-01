Τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx - Νέες τιμές στόχοι

Η αναπτυξιακή πορεία των ελληνικών τραπεζών δικαιολογούν ακόμη και premium

Σε σημαντικά ανοδική αναθεώρηση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Euroxx, τονίζοντας ότι η αναπτυξιακή πορεία των ελληνικών τραπεζών δικαιολογούν ακόμη και premium.

Ειδικότερα

Εθνική Τράπεζα - Σύσταση Overweight Τιμή-στόχος: 16,0 ευρώ (προηγούμενη: 12,1 ευρώ) Upside: 35%

Eurobank - Σύσταση: Overweight - Τιμή-στόχος: 4,7 ευρώ (προηγούμενη: 3,5 ευρώ) Upside: 50%

Πειραιώς - Σύσταση: Overweight Τιμή-στόχος: 9,2 ευρώ (προηγούμενη: 7,0 ευρώ) Upside: 39%

Alpha Bank - Σύσταση: Overweight Τιμή-στόχος: 4,2 ευρώ (προηγούμενη: 3,20 ευρώ) Upside: 24%

Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν άνοδο περίπου 67% από την αρχή του έτους, υπεραποδίδοντας έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών (+53% για τον SX7E) και της εγχώριας αγοράς (ΓΔστο +38%), θυμίζει η Euroxx, υποστηρίζοντας ότι η επαναξιολόγηση των μετοχών θεωρείται πλήρως δικαιολογημένη, βάσει ισχυρών αποτελεσμάτων, υψηλών διανομών και υποστηρικτικής τοπικής μακροοικονομικής και πιστωτικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα μοντέλα, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με δείκτη P/E περίπου 7,1x για το 2027, δηλαδή με discount 15-20% σε σχέση με τις περιφερειακές ομοειδείς (P/E 8,8x για το 2027).

Σε αυτό το πλαίσιο, η Euroxx θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν ένα premium λόγω υψηλότερης ανάπτυξης δανείων (κοντά στο 10% ετησίως) και ενδεχόμενης καλύτερης διανομής μερισμάτων.

Η αναθεώρηση των τιμών στόχων αντανακλά τα καλύτερα αποτελέσματα, την αύξηση των κερδών ανά μετοχή και της προβλεπόμενης κερδοφορίας, το χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων (10%-10,5% από 12% προηγουμένως) και τα υψηλότερα πολλαπλάσια στην αποτίμηση της ομάδας ομοειδών.

Η δίκαιη αξία για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμάται σε δείκτη P/E 9-10x για το 2027 (0,10 πριμοδότηση σε σχέση με τις περιφερειακές ομοειδείς).

Έτσι, η κορυφαία επιλογή της Euroxx είναι πλέον η Eurobank, η οποία έχει υποαποδώσει έναντι των ελληνικών ομοειδών φέτος και διαπραγματεύεται με discount 8-10% σε σχέση με την Εθνική και την Alpha και περίπου 20% έναντι των περιφερειακών ομοειδών (στο 2027 P/E).