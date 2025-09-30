Σταθερά εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης οι ΜμΕπιχειρήσεις

Αλλο να το λένε επαγγελματίες και φορείς και άλλο να διαβεβαιώνεται από τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας.



Το θέμα τι άλλο, η υποχρηματοδότηση της ΜμΕπιχειρηματικότητας κυρίως από τις συστημικές τράπεζες, ο λόγος; η χαμηλή φερεγγυότητα συνδυαστικά με το γεγονός πως οι διοικητές των μεγάλων τραπεζών επιλέγουν να συνεργάζονται με τους 35-40 μεγάλους (που καλύπτουν το, σχεδόν, 90% των συνολικών χρηματοδοτήσεων).



Από το βήμα της εκδήλωσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος ( * ) ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν σαφέστατος, σημειώνοντας πως "... παρά τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος χρηματοδότησης και δυσκολίες στην πρόσβαση σε τραπεζική πίστη. Το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην εξωτερική χρηματοδότησή τους παραμένει σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, το 75% των επενδύσεων χρηματοδοτείται με ίδια κεφάλαια – ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο..." ( ** ).



Πάντα σύμφωνα με τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος "... η εξάρτηση από ίδιους πόρους επιβαρύνει την επενδυτική δυναμική, περιορίζει την κλίμακα των έργων και αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης, ιδίως μέσω κεφαλαιαγορών και στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο επικεφαλής της ΤτΕ αναφέρεται στις μη συστημικές, την EBRD, την Ελληνική Αναπτυξιακή και ακόμη 2-3 εναλλακτικές.



Πάντως, δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός πως ο κεντρικός "τα ψέλνει" όλο και συχνότερα. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του στο Ρ/Φ του ΣΚΑΪ (θέμα που ανέδειξε το fpress/Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου)

( * ) ΣΒΕ: κάτι σαν...ΣΕΒ των "Βορείων" (Κεντρική Μακεδονία, κ.λ.π) με πρόεδρο την Λουκία Σαράντη.



( ** ) στοιχεία από την έρευνα του ΣΒΕ σύμφωνα με την οποία "...μόνο το 1,3% των επενδυτικών κεφαλαίων των επιχειρήσεων την τελευταία διετία προήλθε από φορολογικά κίνητρα και μόλις το 11,5% από τραπεζικό δανεισμό, ενώ οι μισές δεν αξιοποίησαν κανένα κρατικό πρόγραμμα. Επιπλέον, μόλις 3 στις 10 επιχειρήσεις αξιοποίησαν τον Αναπτυξιακό Νόμο, με το 74% αυτών να αναφέρει γραφειοκρατία και καθυστερήσεις..."

Περισσότερα: https://sbe.org.gr/