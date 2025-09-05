Πιάνουν δουλειά οι μπουλντόζες στο project Παπαλέκα στο Ψυχικό

Μπαίνουν μπουλντόζες, για το project Παπαλέκα, στο Ψυχικό (πρώην κτήμα Φυστικιές/απέναντι από τον Φάρο).



Θα διαθέτει τριώροφο χώρο στάθμευσης (υπόγειος ) προκειμένου να εξυπηρετούνται ένοικοι και επαγγελματίες.



Μαθαίνω πως τα πρώτα διαμερίσματα έχουν, ήδη, (προ) πωληθεί- πριν καν πέσουν τα μπετά. Παράλληλα, κυκλοφορεί ότι βρέθηκε αγοραστής για το παλιό Gaspar.



Μετά από μία 10ετία, ο Περρωτής φέρεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία με γνωστό επιχειρηματία.



Για το ίδιο κτήριο ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει οι Τσιλιχρήστος και Καραμολέγκος.