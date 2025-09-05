Πιάνουν δουλειά οι μπουλντόζες στο project Παπαλέκα στο Ψυχικό

Πιάνουν δουλειά οι μπουλντόζες στο project Παπαλέκα στο Ψυχικό

Κυκλοφορεί ότι βρέθηκε αγοραστής για το παλιό Gaspar

Μπαίνουν μπουλντόζες, για το project Παπαλέκα, στο Ψυχικό (πρώην κτήμα Φυστικιές/απέναντι από τον Φάρο).

Θα διαθέτει τριώροφο χώρο στάθμευσης (υπόγειος ) προκειμένου να εξυπηρετούνται ένοικοι και επαγγελματίες.

Μαθαίνω πως τα πρώτα διαμερίσματα έχουν, ήδη, (προ) πωληθεί- πριν καν πέσουν τα μπετά. Παράλληλα, κυκλοφορεί ότι βρέθηκε αγοραστής για το παλιό Gaspar.

Μετά από μία 10ετία, ο Περρωτής φέρεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία με γνωστό επιχειρηματία.

Για το ίδιο κτήριο ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει οι Τσιλιχρήστος και Καραμολέγκος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ