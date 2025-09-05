Χάνουν την επενδυτική λάμψη τους οι ΑΠΕ

Μόνον οι 4-5 ισχυροί παίκτες με "κλειδωμένες ταρίφες" αισθάνονται ασφαλείς.

Στα αποτελέσματα δεύτερου 3μηνου των μεγάλων του ενεργειακού κλάδου οι προοπτικές των ΑΠΕ πέρασαν στα "ψιλά γράμματα".

Η διοίκηση της Quest πούλησε άρον-άρον την θέση που είχε δημιουργήσει και, πλέον, μόνον οι 4-5 ισχυροί παίκτες με "κλειδωμένες ταρίφες" και παρουσία στην προμήθεια ρεύματος αισθάνονται ασφαλείς.

Ενδεικτικό το γεγονός πως, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου ρεύμα 1,38 GW (αντιστοιχεί στο 8,3% της παραγωγής ΑΠΕ χωρίς τα υδροηλεκτρικά)
έμεινε αδιάθετο.

Ποσοστό υψηλό, που όπως εκτιμούν αναλυτές θα διευρυνθεί σημαντικά το 2026. Συνέπεια των ελλιπών επενδύσεων σε έργα αποθήκευσης, προμήθεια μπαταριών κ.λ.π

