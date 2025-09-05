Χάνουν την επενδυτική λάμψη τους οι ΑΠΕ
Μόνον οι 4-5 ισχυροί παίκτες με "κλειδωμένες ταρίφες" αισθάνονται ασφαλείς.
Στα αποτελέσματα δεύτερου 3μηνου των μεγάλων του ενεργειακού κλάδου οι προοπτικές των ΑΠΕ πέρασαν στα "ψιλά γράμματα".
Η διοίκηση της Quest πούλησε άρον-άρον την θέση που είχε δημιουργήσει και, πλέον, μόνον οι 4-5 ισχυροί παίκτες με "κλειδωμένες ταρίφες" και παρουσία στην προμήθεια ρεύματος αισθάνονται ασφαλείς.
Ενδεικτικό το γεγονός πως, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου ρεύμα 1,38 GW (αντιστοιχεί στο 8,3% της παραγωγής ΑΠΕ χωρίς τα υδροηλεκτρικά)
έμεινε αδιάθετο.
Ποσοστό υψηλό, που όπως εκτιμούν αναλυτές θα διευρυνθεί σημαντικά το 2026. Συνέπεια των ελλιπών επενδύσεων σε έργα αποθήκευσης, προμήθεια μπαταριών κ.λ.π
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Άγιος Ευστράτιος: Το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί της χώρας με 100% κάλυψη από ΑΠΕ
Το έργο εισάγει καινοτομίες τόσο τεχνικές όσο και θεσμικές.
Με ΑΠΕ ξεπεράστηκε το κρίσιμο 48ωρο του καύσωνα
Διήμερο κρησάρα, για το ενεργειακό σύστημα της χώρας
ΚΕΦΙΜ: Σταθερή πρόοδος της Ελλάδας στη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα
Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί επενδύσεις σε δίκτυα και αποθήκευση
Θεόδωρος Σκυλακάκης: Ασφαλής οδός οι ΑΠΕ – Οι επιδοτήσεις «φρενάρουν» τις επενδύσεις
Η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τους κλιματικούς της στόχους
Greentank: Oι ΑΠΕ κάλυψαν πάνω από το 50 % της ζήτησης ηλεκτρικού το 2024
Tο 2024 "σημαδεύτηκε" επίσης από την μετατροπή της χώρας σε εξαγωγική.
Στο Ταμείο Ανάκαμψης τα συστήματα θέρμανσης νερού από ΑΠΕ για νοικοκυριά
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Πιάνουν δουλειά οι μπουλντόζες στο project Παπαλέκα στο Ψυχικό
Κυκλοφορεί ότι βρέθηκε αγοραστής για το παλιό Gaspar
Πρόταση για επιβολή πλαφόν στα ασφάλιστρα υγείας
Το τελευταίο διάστημα είχαν υπάρξει διαβουλεύσεις μεταξύ εμπλεκόμενων μερών
«Βούλιαξε» το σχέδιο Στάσση για χαράτσι στις αυξημένες καταναλώσεις
Στις ελληνικές καλένδες παραπέμπεται το σχέδιο της ΔΕΗ να εφαρμόσει αυξημένες τιμές σε όσους καταναλώνουν…
Γιατί αργεί ο Βασιλάκης;
εύλογο το ερώτημα στην κοινότητα που παρακολουθεί την σταθερά ανοδική πορεία της μετοχής
Αρχές 2026, στην...πρίζα το νέο σχήμα Motor Oil-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ενέργεια
Αυτό που μένει να συν-αποφασισθεί αφορά στο αν στο συγκεκριμένο σχήμα θα εισφερθούν έργα ΑΠΕ.
Στον όμιλο ΛΑΜΨΑ το... οικόπεδο της Κριεζώτου
Το πρόβλημα στάθμευσης, κατ' αρχήν των πελατών κατέστη οξύτατο το 2024
Γιατί… φόρτωσε ο Παπασταύρου με τον Στάση της ΔΕΗ
Δεν το βλέπεις και κάθε μέρα. Ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας να κάνει δημόσιες υποδείξεις και…
"Kαρέ" ξένων funds vs Euronext, για την... τιμή της ΕΧΑΕ
Υπολογίζεται πως τα 4 funds ελέγχουν (συνολικά) ένα ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 10%
Cenergy Holdings: Ενα deal που (ευτυχώς) δεν έγινε!
Ο δανέζικος όμιλος προορίζονταν να γίνει το "διαβατήριο" για την είσοδο της Cenergy Holdings στην…
Θα κάνει το βήμα ο Μυλωνάς; ...και αν ναι, θα είναι στο private banking;
Ετσι θα μπορέσει να ενισχύσει τα "μη επιτοκιακά έσοδα" για να καλύψει τα μειωμένα από…
Αστέρας Βουλιαγμένης: Αναχρηματοδότηση από 2 συστημικές
Tο ύψος του ποσού θα φτάσει μεν τα 300 εκατ. ευρώ
HelleniQ Energy - Ομιλος Titan: Επενδύουν στην ενέργεια ( * )
Ολοι οι μεγάλοι όμιλοι έχουν στραφεί-στρέφονται προς την αποθήκευση ενέργειας
05/09/2025 00:03
Πιάνουν δουλειά οι μπουλντόζες στο project Παπαλέκα στο Ψυχικό
05/09/2025 00:02
Πρόταση για επιβολή πλαφόν στα ασφάλιστρα υγείας
05/09/2025 00:01
Χάνουν την επενδυτική λάμψη τους οι ΑΠΕ
04/09/2025 18:35