Στον όμιλο ΛΑΜΨΑ το... οικόπεδο της Κριεζώτου

Στα 30 χρόνια και με μηνιαίο μίσθωμα 65.000 ευρώ, το οικόπεδο επί της Κριεζώτου 8-10 περνά στον όμιλο Λάμψα.



Τελεσίδικη η απόφαση, μετά από πολύμηνη δικαστική διαμάχη με τον προηγούμενο μισθωτή (ο οποίος εκμεταλλευόταν τον χώρο ως υπαίθριο parking), με την διοίκηση του e-ΕΦΚΑ να κηρύσσει την σχετική διαδικασία άγονη, με αποτέλεσμα η εισηγμένη στο ΧΑ να κάνει χρήση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης και να αποκτά το επίμαχο οικόπεδο.



Για τον όμιλο Λάμψα, που λειτουργεί τα ξενοδοχεία "Μεγάλη Βρετανία", "King George", "Athens Capital Hotel-Mc Gallery Collection" και τελευταία το "Athens Capital Suites" η απόκτηση του οικοπέδου εθεωρείτο ζωτικής σημασίας, καθώς τα τέσσερα ξενοδοχεία διαθέτουν συνολικά περί τα 600 δωμάτια και σουϊτες.

Το πρόβλημα στάθμευσης, κατ' αρχήν των πελατών κατέστη οξύτατο το 2024, χρονιά που η πληρότητα κυμάνθηκε στο 70% έως 80%, ποσοστό που το 2025 εκτιμάται πως θα είναι ακόμη μεγαλύτερο.



Η διοίκηση της Λάμψα σχεδιάζει την κατασκευή πολυόροφου κτηρίου-εγκαταστάσεων στάθμευσης, έργο που σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού θα είναι ύψους 4 εκατ. με τις εργασίες ανέγερσης να αναλαμβάνονται από τον ανάδοχο, το δε κόστος δεν θα συμψηφιστεί με το καταβαλλόμενο μίσθωμα. Θα πρόκειται για καθαρό έξοδο του αναδόχου, και καθαρά έσοδα (65.000Χ12) για τον e-ΕΦΚΑ, όπως διευκρίνιζε πηγή της εταιρείας.



Την συνολική εποπτεία την έχει η μητρική "Ζαλοκώστα Τουριστική".