Η Ζυρίχη φλερτάρει το χρηματιστήριο της Αθήνας (?) και ο ρόλος του Thomas Zeeb

Το πως θα μπορούσε να "βαθύνει" προκειμένου να διευκολυνθεί η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι ένα από τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τους συμβούλους της ΕΧΑΕ. Η προοπτική επανόδου του ΧΑ στην κατηγορία των αναπτυγμένων- κάποια στιγμή το 2025- υποχρεώνει τους επιτελείς να αναζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της προκειμένου να αποκτηθεί το απαιτούμενο "κρίσιμο βάθος". Το raod show της JPMC, 24-25 Ιανουαρίου στη Νέα Υόρκη- με ενεργό συμμετοχή του Jamie Dimon- είναι ένα βήμα -και σημαντικό- προς αυτή την κατεύθυνση όπως το ΙΡΟ για το 20% του ΔΑΑ Ελευθέριος Βενιζέλος και η διάθεση του 27% (ή μέρους) της Πειραιώς από το ΤΧΣ.

Μπορούν να δημιουργήσουν μέγεθος- άνω του 1 δισ. plus ξεχωριστά το καθένα- αλλά τα 88 δισ. της συνολικής αποτίμησης των εισηγμένων δεν αρκούν. Απαιτείται μεγαλύτερο βάθος, περισσότερα "κρίσιμα μεγέθη" και συμμαχίες που να "ξεκλειδώνουν" τις πόρτες των πανίσχυρων αγορών. Στο πλαίσιο αυτό είχε φημολογηθεί παλαιότερα το ενδεχόμενο στρατηγικής (μετοχικής) συνεργασίας με ένα ισχυρό σπίτι λ.χ. Morgan Stanley που τα τελευταία 2 χρόνια διοργανώνει τα road shows της ΕΧΑΕ στο Λονδίνο. Εξ' όσων γνωρίζουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν "παίζει", ούτε κι αυτό της ένταξης σε διεθνές σύστημα όπως είναι το Euronext (παλαιότερα είχε συζητηθεί, αλλά δεν "περπάτησε").

Θα μπορούσε να επιλεγεί ένας...τρίτος δρόμος, δλδ της εξαγοράς από κάποιο μεγαλύτερο όπως για παράδειγμα το Swiss Exchange; Το SIX Group (προήλθε από την συνένωση χρηματιστηρίων καντονιών της Ελβετίας) εδρεύει στην Ζυρίχη έχει βασικούς δείκτες διεθνούς αναγνωρισιμότητας (Swiss Market Index/20 εταιρειών, Swiss Leader Index/30 εταιρειών και Swiss Performance Index/200 εταιρειών) και έχει εξαγοράσει χρηματιστήρια άλλων χωρών (λ.χ. Μαδρίτης). Τα πλεονεκτήματα μίας τέτοιας εξέλιξης/συμφωνίας αρκετά, το ΧΑ δεν χάνει την αυτοτέλεια του, αρκετές από τις εισηγμένες αποκτούν προσβασιμότητα σε κεφάλαια που "βλέπουν" τους SMI/SLI ενώ αποκτάται άμεσα πρόσβαση σε όλη την υποδομή πλατφορμών διεθνών συναλλαγών.

Από μετοχές και ομόλογα (κρατικά/εταιρικά) μέχρι ευκολότερο dual listing. Θα μπορούσε να προχωρήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Προσωπικά δεν γνωρίζω, πλην όμως η παρουσία του Thomas Zeeb στο δ.σ της ΕΧΑΕ θα μπορούσε να δώσει κάποιες απαντήσεις.

Ποιος είναι ο T. Ζeeb

Ο Thomas Zeeb είναι στέλεχος που έχει υπηρετήσει σε διάφορους ρόλους στον κλάδο των υπηρεσιών κινητών αξιών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης, του Λουξεμβούργου και της Ελβετίας. Έχει μακρά και επιτυχημένη διεθνή εμπειρία στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Έχει διαχειριστεί σχεδόν όλους τους τομείς της αλυσίδας αξίας των κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων της διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης, φύλαξης και διακανονισμού, καθώς και των πληρωμών.Ο Thomas Zeeb είναι εξωτερικός σύμβουλος της Bain & Company, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Fintica AI και μέλος του ΔΣ του AsiaNext ("Asia Digital Exchange Holdings" ? Σιγκαπούρη).



Από το 2008 έως τον Ιανουάριο του 2023 εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στην SIX Group στην Ελβετία και διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου. Την περίοδο 2021-2023 ήταν υπεύθυνος για τον τομέα διαπραγμάτευσης στην Ελβετία και την Ισπανία όπου ίδρυσε και ξεκίνησε την λειτουργία του SIX Digital Exchange (SDX). Την περίοδο 2018-2020 ήταν υπεύθυνος για τη διαπραγμάτευση και τις μετα-συναλλακτικές δραστηριότητες στην Ελβετία, ενώ από το 2008 έως το 2018 ήταν υπεύθυνος για όλες τις μετα-συναλλακτικές υπηρεσίες στην Ελβετία ως Διευθύνων Σύμβουλος της Δ/νσης Υπηρεσιών Χρεογράφων.



Από το 2004 έως το 2008 εργάστηκε στην Clearstream Banking AG όπου διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1987 στην Toronto Dominion Bank, ενώ εργάστηκε επίσης στην Deutsche Bank (1992-1994) και την The Bank of New York Company (1995-2004). Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο University of Western Ontario του Καναδά, και έλαβε το μεταπτυχιακό του από το Katholieke Universiteit του Βελγίου στο ίδιο αντικείμενο.

Γεννήθηκε το 1964 και έχει διπλή υπηκοότητα (Καναδική, Ελβετική).



πηγή στοιχείων βιογραφικού: www.athexgroup.gr/el/thomas- zeeb

