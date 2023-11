Το βιβλίο της Εθνικής, το ακίνητο του Μποδοσάκη και το story της Frigoglass

Η ΕΙΔΗΣΗ...

...Από τη Βουλή των Ελλήνων ανακοινώθηκε ότι η ανταγωνιστική διαγωνιστική διαδικασία επιλογής μισθωτή για το εμβληματικό Μέγαρο του Ιδρύματος Μποδοσάκη ολοκληρώθηκε επιτυχώς, αναδεικνύοντας ως επικρατέστερη την πρόταση της Βουλής των Ελλήνων. ΤΕΛΙΚΑ: ΟΥΤΕ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ-ΟΥΤΕ ΑΛΛΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΛΕΙΔΙ: Δημήτρης Μανουσάκης/επικεφαλής της εταιρείας εκτιμητών και συμβούλων ακινήτων Κεντρική- Savills Hellas. Η εταιρεία σήμερα μετρά 26 χρόνια ως μέλος του δικτύου της Savills, μια από τις κορυφαίες εταιρίες στον τομέα του real estate παγκοσμίως.

Frigoglass: Το story...

Mε αυξημένες συναλλαγές η "αφύπνιση" και η αντίδραση κατά 27,5% για τη μετοχή της Frigoglass, σε μόλις μία εβδομάδα.Επί της ουσίας πρόκειται για μία "νέα Frigo" όπως προέκυψε μετά την αναδιάρθρωση της πολύπαθης εταιρείας συμφερόντων Δαυϊδ, καθώς τέλη Απριλίου ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία με νέα μητρική την Frigo DebtCo (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στην Αγγλία και Ουαλλία). Πρακτικά μιλάμε για ένα νέο σχήμα: όπου η εισηγμένη στο ΧΑ Frigoglass κατέχει-πλέον- το 15% της παλιάς Frigoglass, άρα η κεφαλαιοποίηση που γράφει στο ταμπλό αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση παλαιάς εταιρείας 33,3εκ Χ 6,67 = 222,10εκ.€. - Μερίδα ομολογιούχων κατέχει το 85% της εταιρείας, "χαρίζοντας" 110εκ. ευρώ από το ομόλογο λήξεως 2025. Αυτό θα μπορούσε να έχει την εξής ανάγνωση:

α. Κάποιος εύκολα να πει ότι η εταιρεία κοστολογήθηκε περίπου 130εκ. , άρα η αξία της ΦΡΙΓΟ που βλέπουμε στο ταμπλό θα αντιστοιχούσε σε 20εκ..

β. Ότι οι ομολογιούχοι κατάφεραν να πάρουν μια εταιρεία με χρήματα που πιθανόν να ήταν και χαμένα, αν η εταιρεία οδηγούνταν στον γκρεμό άμεσα, δλδ. ακόμα χειρότερα.- Η εταιρεία αυτή τη στιγμή έχει 2 ομόλογα 75εκ και 150εκ, συν 70εκ. Τραπεζικό Δανεισμό, σύνολο περίπου 290εκ.- Το πρώτο 6μηνο έκλεισε με ζημίες. Θα μπορούσε να "γυρίσει" μία εταιρεία με αυτά τα βάρη; χρηματιστές θεωρούν μονόδρομο την πώληση κάποιας θυγατρικής (υαλουργίας; όπως είχε επιχειρηθεί το 2015 στην GZI Mauritius Ltd) κάποιας δραστηριότητας ή μονάδας παραγωγής (λ.χ. της κερδοφόρου στην Ρουμανία) ή μίας συνδυαστικής ενέργειας που θα μπορούσε να αποφέρει κεφάλαια.

Το βιβλίο της Εθνικής και η πτώση του πληθωρισμού

Μόλις 20' ήταν αρκετά, για να γίνει γνωστό πως το "βιβλίο προσφορών" για το 20% plus 2% της Εθνικής είχε κλείσει, ότι καλύφθηκε κατ' αρχήν 1 δισ., για να αρθούν οι όποιες επιφυλάξεις, να "απεγκλωβιστεί" ρευστότητα που διαχύθηκε και στα άλλα 3 τραπεζικά χαρτιάστη συνέχεια στην πλειονότητα των blue chips. Συνδυαστικά με το ποντάρισμα σε θετικά νέα από το μέτωπο του πληθωρισμού Οκτωβρίου στις ΗΠΑ και την αναδιάρθρωση των δεικτώνMSCI, για να "εκτοξευτούν" η μετοχή της Πειραιώς έως τα 3,05 ευρώ, της Εθνικής έως τα 5,86 ευρώ, της Eurobank έως τα 1,58 και έως τα 1,4845 ευρώ της Alpha Bank. O πληθωρισμός στις ΗΠΑ, ανακοινώθηκε αργότερα, χαμηλότερα στο 3,2% με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων- ενδεικτική η "βουτιά" 13 μ.β για το US10Y στο 4,48%.

H πτώση του πληθωρισμού ήταν μεγαλύτερη απ' ότι περίμεναν οι αναλυτές, με καταλυτική την συνεισφορά των χαμηλότερων τιμών της βενζίνης. Παράλληλα η ολοκλήρωση της διάθεσης του 9% της Alpha Bank στην Unicredit όπως και του 20% plus 2% της Εθνικής σε ικανό αριθμό ισχυρών επενδυτικών οίκων (Fidelity, Carlyle, Capital Group e.t.c) αλλάζει τα δεδομένα ως προς την σύνθεση του free float. Πρακτικά, τα ποσοστά που είχε το ΤΧΣ (το 9% της Alpha Bank και το 20% plus 2% της Εθνικής) περνούν σε πραγματική ελεύθερη διασπορά, με ενδεχόμενο διαφοροποίησης ακόμη και της στάθμισης των τραπεζικών στο "καλάθι" της Morgan Stanley (MSCI Standard Greece). Ως γνωστόν στον δείκτη συμμετέχουν 10 εισηγμένες εκ των οποίων οι 4 συστημικές. Η Eurobank έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή/στάθμιση-ακολουθούν Mytilineos, Jumbo, ΟΠΑΠ ενώ ενισχύεται η έκθεση των Εθνικής, Alpha Bank, Πειραιώς.

