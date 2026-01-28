ΟΔΔΗΧ: Στο 1,74% η απόδοση για τα τρίμηνα έντοκα- Υπερκάλυψη 2,47 φορές

Η απόδοση για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων διαμορφώθηκε στο 1,74%, κατά τη δημοπρασία που διενεργήθηκε σήμερα, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Στην προηγούμενη δημοπρασία της 7ης Ιανουαρίου είχε διαμορφωθεί στο 1,7%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 986 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,47 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.