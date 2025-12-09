Σε άρνηση πληρωμών το Δημόσιο - Αυξήθηκαν πάλι οι οφειλές προς τους ιδιώτες

H εικόνα των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες προμηθευτές και φορολογούμενους παραμένει απογοητευτική.



Επιδείνωση παρουσιάζει η εικόνα του Οκτωβρίου, έστω και οριακή, με τα φέσια να αυξάνονται κατά 48 εκατ. ευρώ, στα 3,81 δισ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ μείωσε το στοκ των οφειλών της κατά 118 εκατ. ευρώ, όμως η γενική κυβέρνηση αύξησε το δικό της κατά 156 εκατ. ευρώ.

Τα χρέη της ξαναπέρασαν τον πήχη των 3 δισ. ευρώ, κάτι που είχε να συμβεί από τον Απρίλιο. Πλησιάζουμε προς το τέλους του έτους, όταν και σύμφωνα με τη δέσμευση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, όμως η ειδική επιτροπή που συνέστησε δεν έχει παράξει ακόμη τα επιθυμητά αποτελέσματα.



Και κάπως έτσι βρισκόμαστε ακόμη πολύ πάνω, σχεδόν μισό δισ. ευρώ, από τα 3,32 δισ. ευρώ των οφειλών τον Δεκέμβριο του 2017.

Βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση ακόμη κι από την αρχή της χρονιάς, η οποία ξεκίνησε με χρέη 3,047 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα στη χρονιά έχουν αυξηθεί οι οφειλές του Δημοσίου σχεδόν κατά 764 εκατ. ευρώ στερώντας ζωτικής σημασίας ρευστότητα από την οικονομία.



Από τον Δεκέμβριο του 2020 όταν και υπερκέρασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία βρίσκονται μόνιμα στην πρώτη θέση των «κακοπληρωτών» και μόνιμα με οφειλές άνω του 1 δισ. ευρώ. Τον Οκτώβριο έφτασαν να χρωστούν για περισσότερες από 90 ημέρες 1,725 δισ. ευρώ, περίπου 61 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα νοσοκομεία έχουν αυξήσει τις οφειλές τους πάνω από μισό δισ. ευρώ φέτος και πλέον το 45,2% των οφειλών του Δημοσίου προέρχεται από τα νοσοκομεία.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν συμψηφιστεί ακόμη τα rebate και clawback – οι υποχρεώσεις δηλαδή των προμηθευτών προς το κράτος – το οποίο όταν θα γίνει προς το τέλος του έτους, αναμένεται μειώσει τις τελικές οφειλές.



Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με 590 εκατ. ευρώ και μικρή μείωση, για δεύτερο συνεχή μήνα, κατά 22 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Σε αυτά περιλαμβάνονται 248 εκατ. ευρώ που είναι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ποσά από ληξιπρόθεσμες συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί.



Τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σημείωσαν οριακή μείωση κατά 1 εκατ. ευρώ, στα 239 εκατ. ευρώ, που είναι η χαμηλότερη τιμή για φέτος.



Αύξηση κατά 10 εκατ. ευρώ, στα 236 εκατ. ευρώ, για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.



Ο μεγάλος ασθενής του μήνα είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Τα φέσια του εκτοξεύθηκαν στα 313 εκατ. ευρώ από 205 εκατ. ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 178 εκατ. ευρώ. Τα παραδοσιακά «κακά» παιδιά, δηλαδή τα υπουργεία Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης μείωσαν σημαντικά τις οφειλές τους και από το 80%, χρωστούν πια το 40% του συνόλου. Από το πουθενά όμως, ξεφύτρωσε μια νέα σημαντική πηγή χρεών, ο κωδικός των γενικών δαπανών με 98 εκατ. ευρώ. Η προέλευση τους άγνωστη, καθώς ανέκαθεν ο κωδικός αυτός ήταν μηδενικός.



Η ΑΑΔΕ βελτίωσε σημαντικά την εικόνα της, μειώνοντας τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων κατά 118 εκατ. ευρώ, στα 708 εκατ. ευρώ. Από αυτές:

230 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους

368 εκατ. ευρώ αφορούν έμμεσους φόρους

105 εκατ. ευρώ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα

Βέβαια, υπόλογη δεν είναι μόνο η Ανεξάρτητη Αρχή. Ακόμη ψάχνει για παράδειγμα 70.000 χιλιάδες φορολογουμένους με άφαντο ακόμη IBAN για να τους επιστρέψει 223 εκατ. ευρώ επιστροφών ή ακόμη και ενισχύσεων, όπως αυτή της επιστροφής ενοικίου! Εκείνοι όμως είτε αρνούνται να ανταποκριθούν είτε αδιαφορούν/αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον, 309 εκατ. ευρώ από τα 826 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ακριβώς ληξιπρόθεσμες οφειλές γιατί δεν οφείλονται περισσότερους από 3 μήνες.



Στον αντίποδα, στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.