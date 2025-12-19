Κόκκινος συναγερμός στο ΥΠΟΙΚ: Φουσκώνουν τα χρέη, παγωμένες οι ρυθμίσεις

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο η σταθερή αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς το Δημόσιο, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ανταπόκριση στις διαθέσιμες ρυθμίσεις, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα οποία περιλαμβάνονται και στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος Οκτωβρίου 2025 ανήλθε στα 112,50 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,05 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι προοπτικές για την πορεία των οφειλών κρίνονται ιδιαίτερα δυσοίωνες, καθώς η συμμετοχή στις υφιστάμενες ρυθμίσεις παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Ειδικότερα, μόλις το 4% του θεωρητικά εισπράξιμου ποσού των 85,18 δισ. ευρώ, δηλαδή 3,44 δισ. ευρώ, έχει ρυθμιστεί. Παράλληλα, οφειλές ύψους 27,32 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 24,28% του συνόλου, έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης.

Το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών (15,52%) εντοπίζεται στο εύρος ποσών από 500 έως 10.000 ευρώ, ενώ για οφειλές μεταξύ 2.000 και 3.000 ευρώ το ποσοστό ανέρχεται στο 18,16%. Ωστόσο, καταγράφονται διαφοροποιήσεις μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Για τα φυσικά πρόσωπα, τα υψηλότερα ποσοστά ρύθμισης παρατηρούνται στο ίδιο εύρος (500–10.000 ευρώ), ενώ για τα νομικά πρόσωπα το υψηλότερο ποσοστό (21,66%) αφορά οφειλές από 10.000 έως 100.000 ευρώ. Αντίθετα, ιδιαίτερα χαμηλή παραμένει η συμμετοχή στις ρυθμίσεις τόσο για πολύ μικρά όσο και για ιδιαίτερα υψηλά ποσά οφειλής.

Η διάρθρωση των οφειλών

Από την ανάλυση της σύνθεσης του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προκύπτει ότι το 60,97% (51,93 δισ. ευρώ) αφορά φορολογικές οφειλές. Ακολουθούν τα πρόστιμα, φορολογικά και μη, που αντιστοιχούν στο 28,43% (24,22 δισ. ευρώ), καθώς και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κ.ά.) με ποσοστό 10,60% ή 9,03 δισ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις φορολογικές οφειλές, 8,30 δισ. ευρώ προέρχονται από αφερέγγυους οφειλέτες και 16,58 δισ. ευρώ αφορούν χρέη με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας. Έτσι, απομένουν οφειλές ύψους 27,05 δισ. ευρώ, από τις οποίες προέρχεται το 92,37% των συνολικών εισπράξεων, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν το σύνολο των εσόδων προέρχεται από μόλις το 31,76% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των φορολογικών οφειλών, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει ο ΦΠΑ με ποσοστό 47,20% (24,51 δισ. ευρώ), ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με 42,11%, ενώ οι φόροι στην περιουσία περιορίζονται στο 5,37%.

Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών στο τέλος Οκτωβρίου 2025 ανήλθε σε 3.896.032, μειωμένος κατά 30.407 πρόσωπα σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Διαγραφές και νέες παρεμβάσεις

Έως το τέλος του έτους, η Εφορία αναμένεται να διαγράψει πρόσθετα χρέη ύψους 10 δισ. ευρώ ως ανεπίδεκτα είσπραξης. Από αυτά, τα 9,8 δισ. ευρώ αφορούν μεγάλες οφειλές άνω των 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μόλις 200 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε μικροοφειλές. Πρόκειται κυρίως για χρέη πτωχευμένων επιχειρήσεων ή οφειλετών χωρίς εισοδήματα, που παραμένουν ανείσπρακτα επί δεκαετίες.

Η εικόνα αυτή ενισχύει την ανάγκη για πιο στοχευμένες και ευέλικτες παρεμβάσεις. Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια εξατομικευμένων ρυθμίσεων, με βάση το προφίλ και τη συμπεριφορά κάθε οφειλέτη, καθώς και η πιθανή βελτίωση των όρων της πάγιας ρύθμισης, με αύξηση των δόσεων από 24 σε 36 και μείωση του επιτοκίου. Αντίθετα, το ενδεχόμενο νέας γενικευμένης ρύθμισης τύπου «120 δόσεων» έχει απορριφθεί, τόσο για λόγους δημοσιονομικής πειθαρχίας όσο και λόγω της ανάγκης διατήρησης της κουλτούρας πληρωμών.

