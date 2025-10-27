Τέλος χρόνου για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 – Ποιοι κινδυνεύουν με διπλό «χαράτσι»

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, καλούνται να προσκομίσουν έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που έλαβαν ειδοποιητήριο από την Εφορία για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων βρέθηκαν στη «μαύρη λίστα» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις, εμφανίζονται να μην έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2020, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με πρόστιμα διπλάσια της αξίας των τελών, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Ακολούθησε η αποστολή ειδοποιητηρίων με τη σύσταση να αιτιολογήσουν έως την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου, γιατί δεν πληρώθηκαν τα τέλη.

Όσοι υποστηρίξουν ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας, θα πρέπει να προσκομίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση ακινησίας ή καταστροφής του οχήματος η μη υποχρέωση πληρωμής, για να απαλλαχθούν από τα ποσά που τους έχουν καταλογιστεί. Αντίθετα, όσοι αγνοήσουν την ειδοποίηση, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, τα οποία ανέρχονται στο διπλάσιο της αξίας των τελών κυκλοφορίας. Οι «λυπητερές» θα σταλούν από την ΑΑΔΕ το διάστημα από 28 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, έως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι με εκκρεμότητες για το 2020 μπορούν να υποβάλουν, μέσω της πλατφόρμας myCAR, δήλωση για την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Στην εφαρμογή δηλώνεται αν το όχημα ήταν σε ακινησία, έχει διαγραφεί, κλαπεί, εξαχθεί στο εξωτερικό ή απαλλάσσεται από τα τέλη, ενώ συνυποβάλλονται έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη οφειλή.

Ακόμη και μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία τους μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», χωρίς ωστόσο αυτό να ανακόπτει τη διαδικασία βεβαίωσης των τελών. Οι Φορολογικές Υπηρεσίες λαμβάνουν την πληροφόρηση για κάθε όχημα και προχωρούν σε διόρθωση των στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων, βάσει των εγγράφων που υποβάλλονται.

Για παράδειγμα, αν ένα όχημα προκύπτει ότι κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα του ενός έτη, τότε διορθώνεται η εικόνα του για όλα τα έτη (τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο χρονικό διάστημα). Για τις περιπτώσεις που δηλώνεται παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών/ απώλεια, και δεν υφίσταται κατάλληλο δικαιολογητικό παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση, δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος, ωστόσο καταχωρείται σχετική σημείωση.

Οι Φορολογικές Υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025 και στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2020 από 28 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας 2020 τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μαζί με το πρόστιμο.

Αναρτώνται τα τέλη 2026

Εν τω μεταξύ, το αργότερο στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, πρόκειται να αναρτηθούν στο TAXIS τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, τα οποία είναι ίδια με τα περυσινά και πρέπει να πληρωθούν εμπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας προβλέπονται πρόστιμα που κλιμακώνονται ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης της εξόφλησης των τελών. Όσο νωρίτερα μετά τη λήξη της προθεσμίας γίνει η εξόφληση τόσο μικρότερο θα είναι το αυτοτελές πρόστιμο που θα επιβαρύνει τους παραβάτες.

Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2026, τα πρόστιμα θα κλιμακώνονται ως εξής:

25% ε πί του τέλους αν αυτό καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου

πί του τέλους αν αυτό καταβληθεί 50% επί του τέλους αν πληρωθεί τον Φεβρουάριο , και

επί του τέλους αν πληρωθεί τον , και 100% αν καταβληθεί από 1ης Μαρτίου.

Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.