Τέλη κυκλοφορίας: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια στο myCAR – Τα πρόστιμα και η προθεσμία πληρωμής

Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να εισέλθουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς και να κατεβάσουν το νέο ειδοποιητήριο. Η προθεσμία για την πληρωμή είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως και την προηγούμενη χρονιά, τα ποσά των τελών παραμένουν αμετάβλητα, χωρίς καμία αύξηση.

Για τα αυτοκίνητα που είχαν πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη καθορίζονται με βάση τον κυβισμό τους. Για παράδειγμα, ένα όχημα 1.200 κ.εκ. πληρώνει 135 ευρώ, ένα 1.600 κ.εκ. 280 ευρώ και ένα 2.000 κ.εκ. 690 ευρώ.

Για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις εκπομπές CO₂, ενώ τα «καθαρά» οχήματα απαλλάσσονται πλήρως.



Για τα νεότερα οχήματα, που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, ισχύει ένα διαφοροποιημένο σύστημα που ενθαρρύνει τη χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων: όσα εκπέμπουν έως 122 γρ/χλμ απαλλάσσονται πλήρως, ενώ τα πιο ρυπογόνα (πάνω από 281 γρ/χλμ) καταβάλλουν 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 25% και μπορούν να φτάσουν έως και το 100% του αρχικού ποσού.

Η κλιμάκωση των προστίμων είναι η εξής:

25% αν τα τέλη εξοφληθούν εντός Ιανουαρίου,

αν τα τέλη εξοφληθούν εντός Ιανουαρίου, 50% αν η πληρωμή γίνει τον Φεβρουάριο,

αν η πληρωμή γίνει τον Φεβρουάριο, 100% από την 1η Μαρτίου και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ. Για παράδειγμα, για τέλη 100 ευρώ, το συνολικό ποσό θα είναι 130 ευρώ αν πληρωθεί εντός Ιανουαρίου, 150 ευρώ αν πληρωθεί τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ αν πληρωθεί από τον Μάρτιο και μετά.



Τρία βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί:

• Πρώτον, σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος, τα τέλη κυκλοφορίας του νέου έτους βαρύνουν όποιον είναι κάτοχος την 1η Ιανουαρίου.

• Δεύτερον, σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, εκδίδονται ειδοποιητήρια για κάθε ΑΦΜ, ωστόσο αρκεί να πληρωθεί μία φορά το συνολικό ποσό, καθώς όλοι οι συνιδιοκτήτες είναι συνυπόχρεοι.

• Τρίτον, όσοι δεν προτίθενται να κυκλοφορήσουν το όχημά τους μέσα στο 2026 μπορούν να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία μέσω του myCAR έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, αποφεύγοντας έτσι τη βεβαίωση των τελών.



Προσοχή όμως: Αν εντοπιστεί όχημα σε κυκλοφορία μετά τη δήλωση ακινησίας, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ (30.000 σε περίπτωση υποτροπής), ενώ αφαιρείται και το δίπλωμα οδήγησης για τρία χρόνια.



Ουσιαστικά, η φετινή διαδικασία για τα τέλη κυκλοφορίας επαναλαμβάνει τη γνωστή φόρμουλα χωρίς αλλαγές στα ποσά, αλλά με αυστηρές κυρώσεις για τους καθυστερημένους ή τους παραβάτες. Όλα θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του myCAR, όπου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν, να πληρώσουν ή να δηλώσουν ακινησία του οχήματός τους με λίγα κλικ.