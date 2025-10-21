Deutsche Bank: Δύσκολο το εγχείρημα της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες - Οι "σκληροί παίκτες" στην αγορά

Η Deutsche Bank αδυνατεί να κατανοήσει τη λογική πίσω από την κίνηση της ΔΕΗ να ανταγωνιστεί τους τηλεπικοινωνιακούς παίκτες στην αγορά του retail

Την εκτίμηση ότι η ΔΕΗ θα δυσκολευτεί στο τηλεπικοινωνιακό της εγχείρημα εκφράζει η Deutsche Bank, έπειτα από επαφές που είχε με στελέχη της επιχείρησης. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, ο ΟΤΕ, η Nova και η Vodafone είναι κάθε άλλο παρά «εύκολοι στόχοι» στην retail αγορά των τηλεπικοινωνιών, καθώς σε αντίθεση με τη ΔΕΗ, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη με τα brands και τα δίκτυά τους.

Έπειτα από τις επαφές που είχαν στην Αθήνα, οι αναλυτές της Deutsche Bank διαπιστώνουν ότι ο ΟΤΕ, η Nοva και η Vodafone εξακολουθούν να επεκτείνουν τα δίκτυα οπτικής ίνας στο σπίτι (FTTH) χωρίς όμως αυτά να επικαλύπτονται, την ώρα που η ΔΕΗ συνεχίζει να επικαλύπτει αυτά τα δίκτυα με τη δική της FTTH υποδομή.

Στόχος της ΔΕΗ είναι να διαθέσει το δίκτυό της στη χονδρική στις OTE/Nova/Vodafone, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να το κάνει, επομένως, το Ιούνιο εισήλθε στην λιανική αγορά του broadband, με τιμές περίπου 50% χαμηλότερες από εκείνες των άλλων εταιρειών.

«Αφότου συναντηθήκαμε με το μέλος του δ.σ. που είναι υπεύθυνο για το τηλεπικοινωνιακό εγχείρημα, πιστεύουμε ότι η λογική της ΔΕΗ πίσω από τις δαπάνες για την ανάπτυξη FTTH εξαφανίστηκε προ καιρού, επομένως τώρα ξοδεύει περισσότερα με την ελπίδα να ανακτήσει κάποιες από τις δαπάνες των 250 εκατ. ευρώ που έκανε στις τηλεπικοινωνίες μέχρι στιγμής», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της Deutsche Bank.

Γιατί η ΔΕΗ έκανε τόσο υψηλές δαπάνες στο FTTH

Όπως εξηγεί ο οίκος, η διοικητική ομάδα της ΔΕΗ διορίστηκε γύρω στις αρχές του 2020 για να σώσει, εκσυγχρονίσει και μεταμορφώσει την εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να εκπονήσει ένα πολυετές και πολυδάπανο σχέδιο για αυτό. Το 2020, ένας σημαντικός κίνδυνος για αυτό το σχέδιο ήταν ότι δεν θα υπήρχε εγκαίρως ένα καλό επίπεδο καλωδιακής συνδεσιμότητας, προκειμένου η ΔΕΗ να αποκομίσει αξία από την ενεργειακή μετάβαση. Επομένως, η ΔΕΗ αποφάσισε να αναπτύξει το δικό της δίκτυο FTTH προς το 80% των 4,8 κατοικιών και επιχειρήσεων της Ελλάδας και να το διαθέσει στη χονδρική στους παρόχους του retail, προκειμένου να χρηματοδοτήσει εν μέρει το κόστος κατασκευής του, ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Όμως, ο OTE, η Nova και η Vodafone κάνουν σημαντικές δαπάνες για να αναπτύξουν τα δικά τους δίκτυα και ήδη έχουν μεταξύ τους συμφωνίες χονδρικής, σε σχετικά χαμηλές τιμές.

«Δεν έχει λογική»

Στο πλαίσιο αυτό, η Deutsche Bank αδυνατεί να κατανοήσει τη λογική πίσω από την κίνηση της ΔΕΗ να ανταγωνιστεί τους τηλεπικοινωνιακούς παίκτες στην αγορά του retail ώστε αυτοί να της δώσουν δουλειές στη χονδρική. «Αμφιβάλλουμε ότι η Nova και η Vodafone θα διαγράψουν τις σημαντικές δαπάνες τους στο FTTH, ώστε η ΔΕΗ να μην χρειαστεί να διαγράψει τις δικές της κεφαλαιουχικές δαπάνες», σημειώνουν οι αναλυτές.

Άλλωστε, προσθέτουν, η ΔΕΗ είναι ένας σχετικά νέος τηλεπικοινωνιακός πάροχος και οι ΟΤΕ, Nova, Vodafone δεν είναι εύκολοι στόχοι. Επομένως, η ΔΕΗ κινδυνεύει να εγγράψει και υψηλές λειτουργικές ζημιές, πέραν των σημαντικών κεφαλαιουχικών δαπανών της, σημειώνει ο οίκος.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ ανταγωνίζεται τώρα τη ΔΕΗ στην αγορά retail της ενέργειας, σε συνεργασία με την Metlen, όμως η ΔΕΗ δεν θέλει να πουλήσει πακέτα τηλεπικοινωνιών/ενέργειας, καθώς παραμένει κυρίαρχη στην αγορά της ενέργειας.

Εν τω μεταξύ, όμως, τα τελευταία 2,5 χρόνια, ο καθαρός δανεισμός της ΔΕΗ αυξήθηκε από το 1.5x στο 3.2x, ενώ το μερίδιο αγοράς της στην ενέργεια μειώθηκε από το 62% στο 50%.

Κατόπιν τούτων, η Deutsche Bank επιβεβαιώνει την τιμή-στόχο των 20 ευρώ και τη σύσταση αγοράς που έχει εκδώσει για τον ΟΤΕ, εκτιμώντας ότι η μετοχή του είναι ελκυστική στα τρέχοντα επίπεδα.