Σεισμός στην Τουρκία: Η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του Έλον Μασκ για βοήθεια μέσω δορυφόρου

Η τουρκική κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του Έλον Μασκ να στείλει δορυφορική ευρυζωνική βοήθεια στη χώρα μετά τον ισχυρότερο σεισμό που έπληξε τη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Ο Μασκ με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι η Space Exploration Technologies Corp. θα μπορούσε να παρέχει το δίκτυο Starlink εφόσον εγκριθεί από την τουρκική κυβέρνηση.

Ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, τον ευχαρίστησε για την πρόταση, αλλά δήλωσε ότι η Τουρκία έχει επαρκή δορυφορική υποστήριξη. Η χώρα διαθέτει σταθμούς βάσης που λειτουργούν με μπαταρίες καθώς σε ορισμένες περιοχές δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα, είπε ο αξιωματούχος.

Η SpaceX πρόκειται να εκτοξεύσει τον πρώτο δορυφόρο επικοινωνίας της Τουρκίας, τον Turksat 6A, σε τροχιά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Starlink is not approved by Turkish government yet. SpaceX can send as soon as approved.