Bloomberg: Η Τουρκία έτοιμη για συμφωνία με Λιβύη για έρευνες φυσικού αερίου

Το ανατολικό κοινοβούλιο της Λιβύης είναι έτοιμο να επιτρέψει στην Τουρκία να πραγματοποιήσει έρευνες για την εξόρυξη ενέργειας στα ύδατα της χώρας, «πατώντας» στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.

Αυτή την αποκάλυψη έκαναν στο Bloomberg άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, κάνοντας λόγο για μια δραματική ανατροπή που αποτελεί το τελευταίο σημάδι της αναθέρμανσης των σχέσεων μεταξύ της Άγκυρας και της περιοχής.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη αναμένεται να ψηφίσει τις επόμενες εβδομάδες το μνημόνιο του 2019, που καθορίζει τους όρους μιας συμφωνίας εξερεύνησης, «σύμφωνα με πηγές στην Τουρκία και τη Λιβύη που είναι εξοικειωμένες με τις διαβουλεύσεις. Τα περισσότερα εμπόδια για τη συμφωνία έχουν αφαιρεθεί», ανέφεραν, μάλιστα, οι ίδιες πηγές.

Η Λιβύη, μέλος του ΟΠΕΚ που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, είναι διχασμένη μεταξύ των αντίπαλων κυβερνήσεων στη Βεγγάζη και τη δυτική πρωτεύουσα, Τρίπολη. Η τελευταία έχει ισχυρές σχέσεις με την Τουρκία και ήδη υποστηρίζει τη συμφωνία, αλλά η σθεναρή αντίθεση από την ανατολή – όπου κυριαρχεί ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του στρατιωτικού διοικητή Χαλίφα Χαφτάρ – έχει εμποδίσει μέχρι στιγμής την εφαρμογή της.

Εάν εγκριθεί, η συμφωνία θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα για την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου από τουρκικά πλοία σε μια περιοχή μεταξύ Κρήτης και Τουρκίας, υπογραμμίζει το Bloomberg, ενισχύοντας τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο – «κάτι που ενέχει τον κίνδυνο να πυροδοτήσει μια διαμάχη με την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες κατηγορούν την Τουρκία πως επιδιώκει την κυριαρχία σε αμφισβητούμενα ύδατα».

Πηγή: Bloomberg