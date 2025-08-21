Οι τρεις όροι του Πούτιν για ειρήνη στην Ουκρανία – Αν αρνηθεί το Κίεβο, συνεχίζεται ο πόλεμος

Ο Πούτιν ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην σταλούν δυτικά στρατεύματα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει όλη την περιοχή του ανατολικού Ντονμπάς, να παραιτηθεί από τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να μην αναπτύξει δυτικά στρατεύματα στην χώρα, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters τρεις πηγές που έχουν σχέσεις με κορυφαία στελέχη του Κρεμλίνου.

Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή, στην πρώτη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια και πέρασε σχεδόν όλη την τρίωρη κεκλεισμένων των θυρών συνάντησή τους συζητώντας πώς θα μπορούσε να είναι ένας συμβιβασμός για την Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν για να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα.

Μιλώντας στη συνέχεια δίπλα στον Τραμπ, ο Πούτιν δήλωσε ότι η συνάντηση ελπίζεται ότι θα ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία - αλλά κανένας από τους δύο ηγέτες δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συζήτησαν.

Στο πιο λεπτομερές ρεπορτάζ που έχει γίνει μέχρι σήμερα από τη Ρωσία σχετικά με την πρόταση του Πούτιν στη σύνοδο κορυφής, το Reuters μπόρεσε να σκιαγραφήσει το περίγραμμα αυτού που θα ήθελε να δει το Κρεμλίνο σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει σκοτώσει και τραυματίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Στην ουσία, σύμφωνα με τις ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έχει κάνει συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε διατυπώσει τον Ιούνιο του 2024, όταν ζητούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία - που αποτελούν το Ντονμπάς - καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στον νότο.

Το Κίεβο απέρριψε αυτούς τους όρους ως ισοδύναμους με παράδοση.

Στη νέα του πρόταση, ο Ρώσος πρόεδρος εμμένει στην απαίτηση του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς τα οποία ακόμη ελέγχει, σύμφωνα με τις τρεις πηγές. Σε αντάλλαγμα, ωστόσο η Μόσχα θα παγώσει τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου στη Ζαπορίζια και στην Χερσώνα, προσέθεσαν οι πηγές.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ και δεδομένα ανοιχτών πηγών.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιεπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Πούτιν εμμένει επίσης στις προηγούμενες απαιτήσεις του να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να λάβει μια νομικά δεσμευτική εγγύηση από την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά. Ζητά επίσης περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό και μια συμφωνία ότι κανένα δυτικό στράτευμα δεν θα αναπτυχθεί στο έδαφος της Ουκρανίας ως μέρος μιας ειρηνευτικής δύναμης, ανέφεραν οι πηγές.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν σχολίασε τις προτάσεις

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της αποχώρησης από διεθνώς αναγνωρισμένα ουκρανικά εδάφη ως μέρος μιας συμφωνίας και έχει δηλώσει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς χρησιμεύει ως φρούριο που εμποδίζει την ρωσική προέλαση βαθύτερα στην Ουκρανία.

«Αν μιλάμε απλώς για αποχώρηση από τα ανατολικά, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα. «Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας μας, που περιλαμβάνει τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές».

Εν τω μεταξύ, η ένταξη στο ΝΑΤΟ αποτελεί στρατηγικό στόχο που κατοχυρώνεται στο σύνταγμα της χώρας και τον οποίο το Κίεβο θεωρεί ως την πιο αξιόπιστη εγγύηση ασφαλείας του. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν εναπόκειται στη Ρωσία να αποφασίσει για την ένταξη στη συμμαχία.

Ο Λευκός Οίκος και το ΝΑΤΟ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό των ρωσικών προτάσεων.

Οι τρείς προσκείμενες στο Κρεμλίνο πηγές ανέφεραν ότι η σύνοδος κορυφής στο Άνκορατζ της Αλάσκας προσέφερε την καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη από την έναρξη του πολέμου, επειδή είχαν γίνει συγκεκριμένες συζητήσεις σχετικά με τους όρους της Ρωσίας και ο Πούτιν είχε δείξει προθυμία να κάνει υποχωρήσεις.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος για ειρήνη - για συμβιβασμό. Αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρθηκε στον Τραμπ», είπε μία από τις πηγές.

Οι πηγές προειδοποίησαν ότι δεν είναι σαφές για τη Μόσχα εάν η Ουκρανία θα ήταν έτοιμη να παραχωρήσει ό,τι απέμεινε από το Ντονμπάς και ότι εάν δεν το κάνει τότε ο πόλεμος θα συνεχισθεί. Επίσης, είναι ασαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγνώριζαν ή όχι τα ουκρανικά εδάφη που κατείχε η Ρωσία, πρόσθεσαν.

Μια τέταρτη πηγή ανέφερε ότι αν και τα οικονομικά ζητήματα είναι δευτερεύοντα για τον Πούτιν, ο ίδιος κατανοεί την οικονομική ευαλωτότητα της Ρωσίας και την κλίμακα της προσπάθειας που απαιτείται για να επεκταθεί πολύ περισσότερο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δύο ρωσικές πηγές ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία του δρόμου για τη σύνοδο κορυφής και την τελευταία προσπάθεια για ειρήνη. Σύμφωνα με τις εν λόγω δύο πηγές ο Πούτιν μετέφερε σαφώς στον Γουίτκοφ με τον οποίος συναντήθηκε στις 6 Αυγούστου στο Κρεμλίνο, ότι είναι έτοιμος να συμβιβαστεί και να καθορίσει τα περιγράμματα του τι θα μπορούσε να αποδεχτεί για την ειρήνη.

Μία από τις πηγές είπε ότι αν η Ρωσία και η Ουκρανία καταλήξουν σε μια συμφωνία, υπάρχουν πολλές επιλογές για μια επίσημη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης μία πιθανής τριμερούς συμφωνίας Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ που θ αναγνωρισθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Μία άλλη επιλογή είναι να επιστρέψουμε στις αποτυχημένες συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης του 2022 , όπου η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν την διαρκή ουδετερότητα της Ουκρανίας με αντάλλαγμα την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βρετανία , Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες, προσέθεσαν οι πηγές.

«Υπάρχουν δύο επιλογές: πόλεμος ή ειρήνη, και εάν δεν υπάρξει ειρήνη , τότε θα υπάρξει περισσότερος πόλεμος», δήλωσε μία από τις πηγές.