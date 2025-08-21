Λίζα Κουκ (Fed): Κανένα bullying δεν θα με αναγκάσει να παραιτηθώ

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να σφίγγει τον κλοιό του στην Federal Reserve και τις κινήσεις να έχουν ήδη αρχίσει να προκαλούν διχόνοια στους κόλπους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ένα ακόμα στέλεχος της Fed, η Λίζα Κουκ μπαίνει στο στόχαστρο και να της ζητείται να αποχωρήσει. Η αντίδρασή της ήταν έντονη, με την ίδια να διαβεβαιώνει ότι «δεν έχει καμία πρόθεση να εκφοβιστεί για να παραιτηθεί».

Ο Τραμπ απαίτησε την Τετάρτη από την Κουκ να γίνει η δεύτερη διοικητής της Fed σε λιγότερο από ένα μήνα που παραιτείται, αφού ο Μπιλ Πουλτ, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης και συχνός επικριτής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, κάλεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινήσει ποινική έρευνα για φερόμενες παρατυπίες στις αιτήσεις της για στεγαστικά δάνεια.

Η Κουκ το βράδυ της Τετάρτης δήλωσε ότι «έμαθε από τα μέσα ενημέρωσης» ότι ο Πούλτ είχε δημοσιεύσει στο X ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη βασισμένος σε αιτήσεις στεγαστικών δανείων που υποβλήθηκαν το 2021, ένα χρόνο πριν η ίδια ενταχθεί στην Fed.

Είπε: «Δεν έχω καμία πρόθεση να εκφοβιστώ για να παραιτηθώ από τη θέση μου εξαιτίας ορισμένων ερωτημάτων που τέθηκαν σε ένα tweet».

«Σκοπεύω να λάβω σοβαρά υπόψη τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το οικονομικό μου ιστορικό ως μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και γι’ αυτό συλλέγω ακριβείς πληροφορίες για να απαντήσω σε τυχόν εύλογες ερωτήσεις και να παραθέσω τα γεγονότα».

Πολύπλευρη επίθεση

Οι κατηγορίες εναντίον της Κουκ, του οποίου η θητεία διαρκεί έως το 2038, είναι οι τελευταίες σε μια πολύπλευρη επίθεση από την κυβέρνηση Τραμπ στην κεντρική τράπεζα και το προσωπικό της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Fed, Τζέι Πάουελ .

Ο πρόεδρος έχει αποκαλέσει τον Πάουελ «ηλίθιο» επειδή αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις επιθυμίες του για επιθετική μείωση των επιτοκίων. Ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του έχουν επίσης επικρίνει έντονα την ανακαίνιση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων των κεντρικών γραφείων της Fed στην Ουάσινγκτον.

Η απομάκρυνση της Κουκ θα έδινε στον Τραμπ την ευκαιρία να προτείνει έναν ακόμα οικονομολόγο που συμμερίζεται την επιθυμία του για χαμηλό κόστος δανεισμού για μια πολυπόθητη θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Fed.

Και τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Fed έχουν δικαίωμα ψήφου στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς που καθορίζει τα επιτόκια, η οποία έχει δώδεκα μέλη με δικαίωμα ψήφου. Η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου έχει επίσης την εξουσία να απολύσει τους επικεφαλής των 12 περιφερειακών υποκαταστημάτων της κεντρικής τράπεζας.

Να παραιτηθεί τώρα!!

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social το πρωί της Τετάρτης, ο Τραμπ είπε: «Η Κουκ πρέπει να παραιτηθεί, τώρα!!!»

Το αίτημα του προέδρου ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Πούλτε ισχυρίστηκε ότι η Κουκ είχε «παραποιήσει τραπεζικά έγγραφα και αρχεία ακινήτων για να αποκτήσει ευνοϊκότερους όρους δανείου, ενδεχομένως διαπράττοντας απάτη με στεγαστικά δάνεια».

Ο Πουλτ ισχυρίστηκε ότι η Κουκ είχε δηλώσει σε οικονομικά έγγραφα ότι δύο σπίτια που είχαν αγοραστεί με διαφορά εβδομάδων θα ήταν και τα δύο η κύρια κατοικία της. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ένα από τα σπίτια αργότερα διαφημίστηκε στο διαδίκτυο προς ενοικίαση.

Η επίθεση της κυβέρνησης στην κεντρική τράπεζα και σε άλλες οικονομικές αρχές έχει προκαλέσει ανησυχία μεταξύ οικονομολόγων και νομοθετών.

Ο πρόεδρος απέλυσε την επίτροπο του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, Έρικα ΜακΕντάρφερ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά από μια ζοφερή έκθεση για την απασχόληση του Ιουλίου , την οποία ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είχε στηθεί.

Ο EJ Antoni, που επέλεξε ο Τραμπ για να αντικαταστήσει της ΜακΕντάρφερ, έχει αντιμετωπίσει την κατακραυγή πολλών οικονομολόγων, οι οποίοι λένε ότι δεν έχει την εμπειρία στη διοίκηση για να διευθύνει ένα σώμα 2.000 ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τον Πάουελ να παραιτηθεί, αν και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδιάζει να παραμείνει στη θέση του μέχρι τη λήξη της θητείας του τον Μάιο του 2026.